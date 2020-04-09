9 Апр 2020 2020-04-09T16:31:59+03:00

Распространение коронавируса в мире: число погибших превысило 90 тысяч человек Фото: REUTERS

Больше всего летальных исходов зафиксировано в Италии

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Количество погибших от коронавируса COVID-19 во всем мире превысило 90 тысяч человек, число заразившихся – более 1,5 миллиона.

По последним данным, за все время эпидемии в мире выявлено 1 539 791 случаев заражения COVID-19, а жертвами инфекции стало 90 002 человек, выздоровели - 354 999. Под подозрением на заболевания находятся более 1 миллиона человек.

Больше всего летальных исходов зафиксировано в Италии, где погибло уже 17 722 человека. Следом идет Испания, где зарегистрировали 15 238 смертей и США, где погибло 14 779 человек.

Лидерство по количеству зараженных уже долгое время удерживает США с 432 882 случаями заражений. Второе и третье места занимают Испания, где заразилось 152 446 и Италия с 139 715 заболевшими.

Напомним, общее число инфицированных в России превысило 10 тысяч человек, за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 1459 человек. Вновь самое большое число случаев вывяли в Москве - 857 человек. Жертвами заболевания стали уже 76 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU