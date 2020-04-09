2020-04-09T16:20:23+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть, если страны не договорятся о сокращении добычи

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что цены на сырье могут опустить ниже 25 долларов за баррель
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, чего ждать от встречи стран-участниц ОПЕК+Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, чего ждать от встречи стран-участниц ОПЕК+Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

9 апреля должно состояться встреча стран-участниц ОПЕК+. Крупнейшим экспортерам нефти предстоит договориться о том, кто и как будет сокращать добычу сырья в целях стабилизации цен на нефть.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, чего стоит ждать от этой встречи. По его мнению, в переговорах должны поучаствовать не только Россия и Саудовская Аравия, но и те страны, которые раньше ни в каких сделках участие не принимали. Это, в первую очередь, США, Канада, Норвегия, Мексика.

- Мы на двоих с саудитами или с ОПЕК не готовы брать на себя 10 млн. баррелей и сокращать каждой из стран по 40% своего производства нефти, - сказал Пикин, отметив, что от этого только выиграют наши конкуренты.

Эксперт также отметил, что США сейчас находятся на первом месте по добыче нефти. При этом, от президента страны Дональда Трампа звучат очень неоднозначные заявления. С одной стороны он говорит, что готов участвовать в новой сделке и сокращать добычу сырья. Однако, с другой стороны постоянно отмечает, что США не обязаны сокращать добычу. Это якобы должны делать Россия и Саудовская Аравия.

- Если сегодня подтвердят, что коалиция создана, то сделка будет. Если кто-то соскочит по дороге, в первую очередь США, то сделки просто не произойдет. Мы увидим красивое движение вниз, ниже 30 снова, к уровню 25 и ниже, - пояснил Пикин в интервью радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве составили более 400 протоколов на нарушителей самоизоляции
В Москве кладбища закроют для посещения в период самоизоляции
Минпросвещения: В странах ближнего зарубежья и США много запросов на созданные в России ресурсы для дистанционного обучения
Reuters: Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки
Во время карантина россияне стали чаще покупать средства гигиены
Заместитель министра просвещения Глушко рассказал, как тренируется на самоизоляции
В Минпросвещения рассказали, почему учителя стали задавать в два раза больше в период дистанционного обучения
Минпросвещения создаёт технологию для дистанционного обучения для учреждений профессиональной подготовки
В Пекине «умные» поезда будут выявлять пассажиров без масок
В Минпросвещения сообщили, что в нынешней ситуации важно избежать имитации обучения
Роспотребнадзор: у регионов России есть более миллиона тест-систем на коронавирус в запасе
Минздрав добавил соль в список средств для профилактики коронавируса
Замминистра просвещения Глушко рассказал, будут ли дети учиться летом
Минпросвещения разрабатывает систему трансляции уроков для 9 и 11 классов от лучших преподавателей России
Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко: В сегодняшней ситуации медики и учителя выполняют героическую работу
Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть, если страны не договорятся о сокращении добычи
В России запустили ресурс "Моя школа онлайн"
Оперштаб опубликовал ролик про коронавирус с музыкой из фильма "Заражение"
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко: Только 15% образовательных учреждений достаточно оснащены для дистанционного обучения
ФАС предложила не повышать цены на газ для россиян в июле
Распространение коронавируса в мире: число погибших превысило 90 тысяч человек