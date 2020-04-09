Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть, если страны не договорятся о сокращении добычи

9 Апр 2020 2020-04-09T16:20:23+03:00

Изменить размер текста: A A

9 апреля должно состояться встреча стран-участниц ОПЕК+. Крупнейшим экспортерам нефти предстоит договориться о том, кто и как будет сокращать добычу сырья в целях стабилизации цен на нефть.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, чего стоит ждать от этой встречи. По его мнению, в переговорах должны поучаствовать не только Россия и Саудовская Аравия, но и те страны, которые раньше ни в каких сделках участие не принимали. Это, в первую очередь, США, Канада, Норвегия, Мексика.

- Мы на двоих с саудитами или с ОПЕК не готовы брать на себя 10 млн. баррелей и сокращать каждой из стран по 40% своего производства нефти, - сказал Пикин, отметив, что от этого только выиграют наши конкуренты.

Эксперт также отметил, что США сейчас находятся на первом месте по добыче нефти. При этом, от президента страны Дональда Трампа звучат очень неоднозначные заявления. С одной стороны он говорит, что готов участвовать в новой сделке и сокращать добычу сырья. Однако, с другой стороны постоянно отмечает, что США не обязаны сокращать добычу. Это якобы должны делать Россия и Саудовская Аравия.

- Если сегодня подтвердят, что коалиция создана, то сделка будет. Если кто-то соскочит по дороге, в первую очередь США, то сделки просто не произойдет. Мы увидим красивое движение вниз, ниже 30 снова, к уровню 25 и ниже, - пояснил Пикин в интервью радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU