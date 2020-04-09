Россия обсудит с «ОПЕК+» сокращение добычи нефти на 14%
Россия рассматривает вариант сокращения нефтедобычи в рамках сделки с ОПЕК+. Объем производства может уменьшиться на 14% относительно уровня первого квартала 2020 года, то есть на 1,6 миллион баррелей в сутки. Об этом сообщают в Минэнерго РФ.
Ранее сообщалось, что заседание ОПЕК+ должно состояться в формате видеоконференции. После этого стало известно о переносе обсуждения на 9 апреля. Страны-участницы сделки намерены рассмотреть новый формат сотрудничества.
Сайт kp.ru писал, что президент США Дональд Трамп уже заявил о своем намерении не сокращать добычу черного золота. По его словам, нефтедобыча, итак, сократилась, в частности из-за ситуации на рынке в связи с ситуацией распространения коронавируса.
Комитет ОПЕК+ уже подготовили специальный проект, предусматривающий сокращение добычи продукта.
Кроме России о готовности сократить объем производства сообщил Эр-Рияд. Однако такой вариант рассматривает только при условии, что российская и американская стороны тоже сократят мощности добычи нефти.
ИСТОЧНИК KP.RU
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