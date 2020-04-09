Россия обсудит с «ОПЕК+» сокращение добычи нефти на 14%

9 Апр 2020 2020-04-09T03:39:04+03:00

Речь идет о сокращении добычи от уровня I квартала 2020 года

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Россия рассматривает вариант сокращения нефтедобычи в рамках сделки с ОПЕК+. Объем производства может уменьшиться на 14% относительно уровня первого квартала 2020 года, то есть на 1,6 миллион баррелей в сутки. Об этом сообщают в Минэнерго РФ.

Ранее сообщалось, что заседание ОПЕК+ должно состояться в формате видеоконференции. После этого стало известно о переносе обсуждения на 9 апреля. Страны-участницы сделки намерены рассмотреть новый формат сотрудничества.

Сайт kp.ru писал, что президент США Дональд Трамп уже заявил о своем намерении не сокращать добычу черного золота. По его словам, нефтедобыча, итак, сократилась, в частности из-за ситуации на рынке в связи с ситуацией распространения коронавируса.

Комитет ОПЕК+ уже подготовили специальный проект, предусматривающий сокращение добычи продукта.

Кроме России о готовности сократить объем производства сообщил Эр-Рияд. Однако такой вариант рассматривает только при условии, что российская и американская стороны тоже сократят мощности добычи нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU