Роспотребнадзор: у регионов России есть более миллиона тест-систем на коронавирус в запасе
В российских регионах есть большой запас тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом 9 апреля сообщил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.
- В стране в настоящее время есть достаточное количество тестов на коронавирус отечественного производства. Мы полностью обеспечиваем технологическую и медицинскую независимость. На сегодня запас тест-систем для диагностики инфекции в регионах России составляет более миллиона, - сообщил замруководителя ведомства.
Он добавил, что для подтверждения коронавируса достаточно одного правильно проведенного теста
Накануне сайт kp.ru сообщал о том, что на территории страны провели более миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Под наблюдением медиков с подозрением на COVID-19 находится 171 тысяча человек. По всей стране инфицированными оказались 10 131 житель, погибли 76.
Россияне показали, как медики берут анализы на коронавирус после возвращения из-за гараницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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