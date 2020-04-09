Роспотребнадзор: у регионов России есть более миллиона тест-систем на коронавирус в запасе

9 Апр 2020 2020-04-09T16:49:46+03:00

В Роспотребнадзоре сообщили, что в российских регионах есть запас более чем в миллион тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запас более чем в миллион систем диагностики болезни есть у субъектов государства

Изменить размер текста: A A

В российских регионах есть большой запас тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом 9 апреля сообщил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

- В стране в настоящее время есть достаточное количество тестов на коронавирус отечественного производства. Мы полностью обеспечиваем технологическую и медицинскую независимость. На сегодня запас тест-систем для диагностики инфекции в регионах России составляет более миллиона, - сообщил замруководителя ведомства.

Он добавил, что для подтверждения коронавируса достаточно одного правильно проведенного теста

Накануне сайт kp.ru сообщал о том, что на территории страны провели более миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Под наблюдением медиков с подозрением на COVID-19 находится 171 тысяча человек. По всей стране инфицированными оказались 10 131 житель, погибли 76.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770178" frameborder="0"></iframe> Россияне показали, как медики берут анализы на коронавирус после возвращения из-за гараницы.

ИСТОЧНИК KP.RU