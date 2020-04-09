2020-04-09T16:49:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор: у регионов России есть более миллиона тест-систем на коронавирус в запасе

Запас более чем в миллион систем диагностики болезни есть у субъектов государства
Ксения АНУФРИЕВА
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В Роспотребнадзоре сообщили, что в российских регионах есть запас более чем в миллион тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.В Роспотребнадзоре сообщили, что в российских регионах есть запас более чем в миллион тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В российских регионах есть большой запас тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом 9 апреля сообщил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

- В стране в настоящее время есть достаточное количество тестов на коронавирус отечественного производства. Мы полностью обеспечиваем технологическую и медицинскую независимость. На сегодня запас тест-систем для диагностики инфекции в регионах России составляет более миллиона, - сообщил замруководителя ведомства.

Он добавил, что для подтверждения коронавируса достаточно одного правильно проведенного теста

Накануне сайт kp.ru сообщал о том, что на территории страны провели более миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Под наблюдением медиков с подозрением на COVID-19 находится 171 тысяча человек. По всей стране инфицированными оказались 10 131 житель, погибли 76.

Россияне показали, как медики берут анализы на коронавирус после возвращения из-за гараницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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