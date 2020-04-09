2020-04-09T18:22:04+03:00
Спорт

Мужской чемпионат Европы по баскетболу 2021 года перенесут

Турнир планируют провести на год позже
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мужской чемпионат Европы по баскетболу 2021 года перенесут из-за коронавирусаМужской чемпионат Европы по баскетболу 2021 года перенесут из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международная федерация баскетбола (FIBA) сообщила о решение перенести Мужской чемпионат Европы по баскетболу перенесен с 2021 на 2022 год.

Решение было принято в связи с переносом олимпийских отборочных турниров, которые должны были состояться в этом году, но теперь пройдут с 22 июня по 4 июля 2021 года.

«Очень рад, что в такой сложный период FIBA смогла так быстро организовать процесс внутренних консультаций и подтвердить обновленный календарь наших турниров в течение двух недель после объявления МОК новых дат Олимпиады», - сообщил генеральный секретарь организации Андреас Загкис.

Напомним, 30 марта, Оргкомитет объявил, что открытие Олимпиады состоится 23 июля 2021 года. Паралимпийские игры начнутся 24 августа. Завершение международных соревнований запланировано на 8 августа, а Паралимпийских - 5 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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