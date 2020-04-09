Закрытие кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху в Москве: как долго продлится ограничение

9 Апр 2020 2020-04-09T18:33:46+03:00

Кладбища в Москве закроют на Вербное воскресенье и Пасху Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Сергей Собянин сообщил про закрытие кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху в Москве

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В целях борьбы с распространением коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии в столице всех кладбищ. В преддверии праздников Пасхи и Вербного воскресенья многие москвичи посещают могилки своих родных. Однако из-за распространения инфекции теперь этого сделать не получится.

Действовать такое ограничение будет до окончания режима повышенной готовности. Пока же москвичи не смогут прийти на кладбище.

- Я сам в прошлом году похоронил маму и тоже планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу. И у большинства москвичей на кладбищах лежит кто-то из самых родных и близких, - написал Собянин.

Он призвал москвичей с пониманием и ответственностью отнестись к этому указу.

Собянин также добавил, что кладбища продолжат работать исключительно для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших.

ИСТОЧНИК KP.RU