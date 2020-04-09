Кладбища в Москве закроют на Вербное воскресенье и Пасху. Как молиться за родных

Православные не смогут придти на праздники и выходные на могилки своих родных. Об этом москвичей оповестил мэр Сергей Собянин.

- Я сам в прошлом году похоронил маму и тоже планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу. И у большинства москвичей на кладбищах лежит кто-то из самых родных и близких, написал Собянин. - Поэтому прошу вас, дорогие мои, правильно понять мое решение. Сегодня я подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших.

Просто посещать кладбища пока будет нельзя. А о чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ «Ритуал». Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение.

Но как же верующим помолиться за родных? Это «КП» объяснил священник Павел Островский.

- Традиция ходить на кладбище на Пасху и на Красную Горку возникла больше в советские времена. И даже активно поддерживалась советской властью. Чтобы люди не ходили в храмы, - напомнил «КП» батюшка. - Если посмотреть с православной точки зрения, то в большие праздники на кладбище никто не ходит. В праздники нужно радоваться. Церковь установило специальное первое пасхальное поминовение усопших на девятый день после Пасхи – в Радоницу. Я не знаю, что будет на Радоницу. Это уже конец апреля. К этому моменту, может быть, уже все наладится.

Как только будет открыто кладбище, уже можно сходить, прибраться на могилках и помолиться на кладбище. Душе усопшего мы можем помочь молитвой и добрыми делами. А что касается уборки на могилке или молитве на самой могилке, это больше для нас нужно. У всех есть интернет, можно найти канон за усопшего. Или панихида, Псалтирь почитать. Есть лития, которая совершается мирянами дома.

КОММЕНТАРИЙ

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгойда:

Решение московских властей, как и властей некоторых других регионов, отменить организацию посещения кладбищ в день Пасхи по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции – ожидаемая и разумно обоснованная мера, которая обезопасит многих людей. Хотел бы напомнить, что практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной традицей и сложилась в советское время. Пасха — время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших. Просим наших собратьев по вере, привыкших поминать своих близких на кладбищах в день Пасхи, не расстраиваться, что такая возможность не представится 19 апреля в этом году. Напомню также, что по уставу Русская Православная Церковь совершает особенное поминовение усопших несколько раз в году.

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