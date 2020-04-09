9 Апр 2020 2020-04-09T20:16:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в первую очередь из-за рубежа вывезут россиян, уехавших из страны в 2020 году, а также туристов.

«В первую очередь мы будем вывозить людей, которые находятся за границей как туристы, а не живут там уже длительное время и интегрированы в местную жизнь, поэтому приоритет отдается тем, кто уехал из России в 2020 году», - пояснил он.

Мишустин заявил, что возвращение на родину граждан России – «большая работа», которой власти занимаются ежедневно. Он отметил, что очень много стран, откуда предстоит организовать перелеты. При этом «кто-то живет рядом с аэропортом, а кому-то еще несколько часов туда добираться».

Однако глава правительства подчеркнул, что возможность вернуться на родину должны получить все, кто хочет.

Напомним, ранее глава правительства рассказал о том, что первый список россиян, которые желали вернуться из-за рубежа, содержал примерно 15 тысяч несоответствующих действительности данных. В свою очередь президент России Владимир Путин поручил кабмину в контакте с регионами отработать механизм возвращения граждан из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU