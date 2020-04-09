2020-04-09T20:25:08+03:00
Общество

Кабмин готов выделить больше средств на помощь россиянам за рубежом

Ранее правительство выделило полмиллиарда рублей Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в случае необходимости кабмин выделит больше средств на помощь россиянам, которые находятся за рубежом из-за коронавируса. Напомним, что ранее правительство выд
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кабмин готов выделить больше средств на помощь россиянам за рубежомКабмин готов выделить больше средств на помощь россиянам за рубежомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в случае необходимости кабмин выделит больше средств на помощь россиянам, которые находятся за рубежом из-за коронавируса.

Напомним, что ранее правительство выделило полмиллиарда рублей на помощь застрявшим заграницей гражданам России.

«На время, пока гражданин РФ остается за границей, ему будет выплачиваться помощь. Правительство приняло соответствующее решение, на эти цели уже выделено 500 млн рублей. Надо будет - больше средств будет выделено», - сообщил глава правительства на совещании по вопросам организации возвращения российских граждан из-за рубежа.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что около 4 тысяч россиян за рубежом получили материальную помощь от кабмина. По ее словам, на данный момент во внешнеполитическом ведомстве обработали более 24 тысяч обращений российских граждан, испытывающих сложности с возвращением

ИСТОЧНИК KP.RU

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