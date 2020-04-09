2020-04-09T21:36:39+03:00
Общество

Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля

Планируются вылеты как в Москву, так и в регионы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 16 апреляРосавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 16 апреляФото: Иван ВИСЛОВ
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Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация)сформировала предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля. Планируются вылеты как в Москву, так и в регионы. Об этом сообщили сообщило Министерство транспорта РФ, уточнив, что программу полетов могут расширить

«Программа полетов может быть расширена, учитывая поступающие заявки от россиян на портал госуслуг. Проект графика включает рейсы как в Москву, так и в регионы», — говорится в сообщении ведомства.

В Минтрансе сообщили, что в период с 10 по 13 апреля авиакомпании вывезут из-за рубежа более двух тысяч россиян из восьми пунктов. Будет организованы восемь рейсов будет в Москву и один в Петербург. В указанный период граждан России планируется вывезти из Бангкока, Дели, Рима, Нью-Йорка, Стамбула и Амстердама.

Напомним, ранее появилась информация о приостановке вывозных рейсов из-за границы в регионы Российской Федерации. Однако в Минтрансе опровергли эту информацию и сообщили, что уже в пятницу, 10 апреля, планируется перелет в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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