Коронавирус у Харви Вайнштейна: осужденный за домогательства голливудский продюсер вылечился от COVID-19
Коронавирус у Харви Вайнштейна, бывшего голливудского продюсера, приговоренного к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, отступил. Он вылечился от covid-19.
Сообщается, что он выздоровел после 14-дневного карантина. Ранее у него врачи наблюдали только кашель и лихорадку. Об этом сообщает издание Daily Mail. Пока Харви находится в тюремном отделении психического здоровья.
Харви Вайнштейн: Падший титан Голливуда.Голливудским актрисам понадобились десятилетия, чтобы заговорить о домогательствах Харви Вайнштейна. Один из самых влиятельных продюсеров Голливуда приговорен к 23 годам тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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