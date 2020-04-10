2020-04-10T00:27:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Харви Вайнштейна: осужденный за домогательства голливудский продюсер вылечился от COVID-19

Ранее тест на коронавирус у Харви Вайнштейна оказался положительным
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В марте суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмыВ марте суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмыФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Коронавирус у Харви Вайнштейна, бывшего голливудского продюсера, приговоренного к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, отступил. Он вылечился от covid-19.

Сообщается, что он выздоровел после 14-дневного карантина. Ранее у него врачи наблюдали только кашель и лихорадку. Об этом сообщает издание Daily Mail. Пока Харви находится в тюремном отделении психического здоровья.

Харви Вайнштейн: Падший титан Голливуда.Голливудским актрисам понадобились десятилетия, чтобы заговорить о домогательствах Харви Вайнштейна. Один из самых влиятельных продюсеров Голливуда приговорен к 23 годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
Российские врачи объяснили, как ставится диагноз «коронавирус»
Число умерших из-за коронавируса в России на 10 апреля 2020 года составило 76 человек
Коронавирус у Харви Вайнштейна: осужденный за домогательства голливудский продюсер вылечился от COVID-19
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник Коневу
В России упростили порядок регистрации безработных
Россия и Саудовская Аравия сократили добычу нефти на 2,5 миллионов баррелей в сутки
Cтраны ОПЕК+ согласились с условиями сделки по сокращению нефтедобычи
Эпидемия коронавируса может стать сезонной
Шойгу попросил чешского коллегу передать в Россию снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Участники ОПЕК+ выбрали вариант сокращения нефтедобычи
Минздрав предупредил об опасности самостоятельно применять противомалярийный препарат для лечения коронавируса
Почти 150 членов саудовской королевской семьи больны коронавирусом
Минздрав: система здравоохранения России сегодня работает в стрессовых условиях
Путин освободил от должности замминистра внутренних дел Романова