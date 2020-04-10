Коронавирус у Харви Вайнштейна: осужденный за домогательства голливудский продюсер вылечился от COVID-19

10 Апр 2020 2020-04-10T00:27:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус у Харви Вайнштейна, бывшего голливудского продюсера, приговоренного к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, отступил. Он вылечился от covid-19.

Сообщается, что он выздоровел после 14-дневного карантина. Ранее у него врачи наблюдали только кашель и лихорадку. Об этом сообщает издание Daily Mail. Пока Харви находится в тюремном отделении психического здоровья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766058" frameborder="0"></iframe> Харви Вайнштейн: Падший титан Голливуда.Голливудским актрисам понадобились десятилетия, чтобы заговорить о домогательствах Харви Вайнштейна. Один из самых влиятельных продюсеров Голливуда приговорен к 23 годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU