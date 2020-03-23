2020-03-23T00:58:19+03:00
В мире

Коронавирус у Харви Вайнштейна: что известно о состоянии здоровья осужденного продюсера

Близкие Харви Вайнштейна пока не подтверждают информацию, появившуюся в СМИ, о положительном тесте на коронавирус
Юлия САЛЬНИКОВА
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В марте суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмыВ марте суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмыФото: EAST NEWS
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Череда неудач у самого известного голливудского преступника последних лет, Харви Вайнштейна, возможно, не закончилась. В СМИ просочилась информация, что у бывшего голливудского продюсера, заключенного в тюрьму Венде на западе Нью-Йорка, положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Daily Mail, однако, его близкие и официальный представитель Джуда Энгельмайер, сообщают, что о коронавирусе Харви Вайнштейна "ничего не слышали".

По данным анонимных источников, сообщивших о заболевании экс-продюсера журналистам, Вайнштейну предстоит пройти еще одно тестирование, которое станет контрольным, прежде, чем врачи официально поставят диагноз. Если коронавиурс подтвердится, то это будет уже второй случай заражения в этой тюрьме.

Формально Вайнштейн находится в группе риска по коронавирусу: ему уже 68 лет и есть хронические заболевания - в период, пока шли судебные разбирательства, он перенес операцию на сердце, до этого у него была операция на спине.

Суд признал Вацнтейна виновным в изнасиловании и домогательствах, его приговорили к 23 годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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