2020-04-10T02:05:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи назвали опасные последствия заражения коронавирусом

Вирусологи считают, что covid-19 может вызывать патологии
Юлия КЕКОВА
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Врачи назвали опасные последствия заражения коронавирусомВрачи назвали опасные последствия заражения коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
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Последствия от коронавируса пока до конца не изучены, однако уже сейчас врачи заявляют - covid-19 может вызывать патологии.

По словам академика РАН, вирусолога Феликса Ершова, этот и другие подобные вирусы достаточно сильно ослабляет иммунную систему человека.

- Вирус подавляет иммунитет, поэтому на болезнь могут накладываться другие, дополнительные, в частности так называемая соматическая патология. Такое происходит, например, при обычном гриппе, организм больного ослаблен, - рассказал врач "Вечерней Москве".

Ученый подчеркнул, что в группе риска для такой патологии зачастую оказываются пожилые люди. Позже у них могут возникнуть осложнения в виде инсульта и инфаркта.

Напомним, сайт kp.ru писал, что число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек. Из них почти 700 пациентов благополучно справились с болезнью благодаря медицинской помощи врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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