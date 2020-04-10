2020-04-10T03:38:04+03:00
Спорт

Проведение турнира UFC 249 отменили из-за коронавируса

Планировалось, что бойцовский чемпионат состоится 18 апреля в Нью-Йорке
Юлия КЕКОВА
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Проведение турнира UFC-249 отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) должен был состояться в следующую субботу, 18 апреля в Нью-Йорке.

Главным поединком был назначен титульный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Однако Нурмагомедов позже принял решение отказался от выступления из-за пандемии. Информацию глава организации Дэйна Уайт подтвердил в интервью журналисту телеканала ESPN Бретту Окамото, пишет ТАСС. На какую новую дату планируется перенести турнир, пока не уточняется.

До этого Ассоциация врачей у ринга призвала отменить или рассмотреть перенос турниров по смешанным единоборствам, а Атлетическая комиссия Калифорнии решила приостановить все спортивные поединки до конца мая 2020 года.

Из-за коронавируса в мире оказались в подвешенном состоянии многие спортивные мероприятия. В связи со сложной ситуацией знаменитый футболист Криштиану Роналду отдал сеть своих отелей под больницы для инфицированных covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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