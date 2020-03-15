Криштиану Роналду отдал сеть своих отелей под больницы для больных коронавирусом

Один из двух самых ярких футболистов последнего десятилетия Криштиану Роналду активно включился в борьбу с коронавирусом. Как сообщает влиятельное издание Marca, португальский форвард отдает отели своей сети под больницы, где можно будет бесплатно лечиться от коронавируса. При этом Роналду сам собирается платить зарплату врачам и сотрудникам.

Сеть своих отелей Криштиану начала создавать в 2016 году. Пока в нее входит три гостиницы под вывеской Pestana CR7 в Мадриде, Мадейре и Лиссабоне.

Еще ранее Роналду выступил с обращением в своем суперпопулярном аккаунте в Instagram, где призвал максимально серьезно отнестись к угрозе коронавируса. «Я говорю сегодня с вами не как футболист, но как сын, отец и просто человек, который обеспокоен последними событиями, влияющими на весь мир, - заявил Криштиану. - Нам всем очень важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, а также властей в связи со сложившейся ситуацией». Так же футболист выразил соболезнования родным и близким скончавшихся от заражения.

Сам Криштиану Роналду еще в самом начале пандемии вместе со всей своей семьей самоизолировался на собственной вилле на остров Мадейра. В Португалии нападающий «Ювентуса» оказался после того, как его мать пережила инсульт, и в Италию не возвращался. Тем временем у одного из партнеров Роналду по клубу нашли COVID- 19, и все 121 футболист и сотрудник «Ювентуса» были отправлены на карантин. Уже на Мадейре Криштиану проверил всю свою семью на коронавирус, и симптомов обнаружено не было.