2020-04-10T07:32:35+03:00
Экономика

Мексика согласилась снизить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки

Министр энергетики Росио Нале заявила после переговоров ОПЕК+ о готовности снизить добычу на два месяца
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мексике предлагали сократить добычу в следующие два месяца на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года, на что делегация этой страны не согласилась, покинув переговорыМексике предлагали сократить добычу в следующие два месяца на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года, на что делегация этой страны не согласилась, покинув переговорыФото: REUTERS
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Мексика согласилась сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки на ближайшие два месяца, сообщила министр энергетики Росио Нале после совещания стран ОПЕК+.

Она также отметила, что Мексика готова к сокращению нефтедобычи с 1,781 миллиона баррелей в марте до 1,681 миллиона баррелей.

Однако на переговорах стран-экспортёров нефти участники предложили делегации от Мексики снизить добычу на 400 тысяч баррелей ежесуточно относительно уровня добычи в октябре 2018 года. На такие условия представители страны не согласились и покинули переговоры, сообщил РИА Новости источник в министерстве энергетики Азербайджана.

Напомним, заседание стран ОПЕК+ по вопросу стабилизации на рынке нефти прошло 9 апреля в формате видеоконференции и продлилось порядка 10 часов. Обсуждение возобновится 10 апреля в рамках встречи "Большой двадцатки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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