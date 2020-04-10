Мексика согласилась снизить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки

10 Апр 2020 2020-04-10T07:32:35+03:00

Мексике предлагали сократить добычу в следующие два месяца на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года, на что делегация этой страны не согласилась, покинув переговоры Фото: REUTERS

Министр энергетики Росио Нале заявила после переговоров ОПЕК+ о готовности снизить добычу на два месяца

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Мексика согласилась сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки на ближайшие два месяца, сообщила министр энергетики Росио Нале после совещания стран ОПЕК+.

Она также отметила, что Мексика готова к сокращению нефтедобычи с 1,781 миллиона баррелей в марте до 1,681 миллиона баррелей.

Однако на переговорах стран-экспортёров нефти участники предложили делегации от Мексики снизить добычу на 400 тысяч баррелей ежесуточно относительно уровня добычи в октябре 2018 года. На такие условия представители страны не согласились и покинули переговоры, сообщил РИА Новости источник в министерстве энергетики Азербайджана.

Напомним, заседание стран ОПЕК+ по вопросу стабилизации на рынке нефти прошло 9 апреля в формате видеоконференции и продлилось порядка 10 часов. Обсуждение возобновится 10 апреля в рамках встречи "Большой двадцатки".

ИСТОЧНИК KP.RU