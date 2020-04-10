Мексика согласилась снизить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки
Мексика согласилась сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки на ближайшие два месяца, сообщила министр энергетики Росио Нале после совещания стран ОПЕК+.
Она также отметила, что Мексика готова к сокращению нефтедобычи с 1,781 миллиона баррелей в марте до 1,681 миллиона баррелей.
Однако на переговорах стран-экспортёров нефти участники предложили делегации от Мексики снизить добычу на 400 тысяч баррелей ежесуточно относительно уровня добычи в октябре 2018 года. На такие условия представители страны не согласились и покинули переговоры, сообщил РИА Новости источник в министерстве энергетики Азербайджана.
Напомним, заседание стран ОПЕК+ по вопросу стабилизации на рынке нефти прошло 9 апреля в формате видеоконференции и продлилось порядка 10 часов. Обсуждение возобновится 10 апреля в рамках встречи "Большой двадцатки".
ИСТОЧНИК KP.RU