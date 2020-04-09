Стартовала видеоконференция ОПЕК+

9 Апр 2020 2020-04-09T17:44:03+03:00

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Началось заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции. В ходе переговоров страны-участницы сделки намерены обсудить новый формат сотрудничества на мировом рынке нефти.

Как заявляют источники Reuters, участники ОПЕК+ обсудят сокращение добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки. Агентство также сообщает о том, что Саудовская Аравия и Россия договорились о крупном сокращении добычи нефти.

Как сообщал сайт kp.ru, перед проведением видеоконференции пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал позицию Москвы на заседании ОПЕК+. По его словам, Россия выступает за совместные действия для стабилизации на рынке нефти. Однако представитель Кремля не стал уточнять о каких именно действиях нашей страны может идти речь и предложил дождаться видеоконференции, где уже «обговорят все нюансы».

ИСТОЧНИК KP.RU