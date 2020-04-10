Сделка ОПЕК сорвалась из-за отказа Мексики сокращать производство

10 Апр 2020 2020-04-10T10:06:03+03:00

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Сделка ОПЕК вновь не была заключена. На этот раз сокращать добычу нефти отказалась Мексика. Об этом сказано в итоговом заключении встречи представителей нефтедобывающих стран.

Запланированные ограничения добычи по ОПЕК + составляют 10 миллионов баррелей в сутки или 10% мировых поставок сроком на два месяца для всех стран. Таким образом, в случае утверждения сделки необходимое снижение для Мексики бы составило 0,4 миллиона баррелей в сутки. Как сообщает Bloomberg, министр энергетики этой страны покинула заседание, отказавшись от таких условий.

Еще до переговоров министр энергетики Саудовской Аравии говорил, что нефтяной пакт ОПЕК зависит от присоединения Мексики

Переговоры перенесли на пятницу.

При этом другие страны, такие, как США, Канада и Бразилия, к пакту о сокращении ОПЕК + присоединяться не планируют. Министр энергетики Саудовской Аравии сообщил Reuters, что группа ОПЕК не будет диктовать им свои условия, но надеется, что "другие производители присоединятся к глобальным усилиям по сокращению поставок нефти для стабилизации нефтяных рынков".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772176" frameborder="0"></iframe> Новак призвал нефтедобывающие страны объединить усилия по снижению перепроизводства.

ИСТОЧНИК KP.RU