2020-04-10T01:12:21+03:00
Экономика

Почему экспортеры нефти так быстро договорились

Члены ОПЕК++ хотят резко снизить добычу сырья, чтобы остановить свободное падение стоимости черного золота
Евгений БЕЛЯКОВ
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Члены картеля ОПЕК и Россия договорились снизить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки.Члены картеля ОПЕК и Россия договорились снизить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки.Фото: REUTERS
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Видеоконференция стран - производителей нефти привела к неожиданным результатам. Еще в среду большинство аналитиков прогнозировали, что стороны не смогут найти компромисс. А он нашелся - и довольно быстро.

По состоянию на полночь с четверга на пятницу окончательного решения еще не было. Стороны обсуждали нюансы сделки. Тем не менее в общем и целом члены картеля ОПЕК и Россия договорились снизить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки на ближайшие два месяца - май-июнь 2020 года.

Это 22% от общего объема производства в этих странах. Самый большой вклад внесут Россия и Саудовская Аравия - по 2,5 миллиона баррелей каждая. В итоге производство нефти в нашей стране снизится с 11 до 8,5 баррелей в сутки.

Подобное решение было жизненно необходимым. Из-за переполнения мировых хранилищ нефти стоимость «черного золота» стремилась к нулю. Ведь если его некуда складировать, то и добывать нет смысла. Поэтому, не договорись страны ОПЕК+ сейчас, совсем скоро на нефтяном рынке сложилась бы катастрофическая ситуация.

- С учетом снижения спроса, я думаю, что цены на нефть оказались бы на уровне десяти долларов за баррель и ниже, - заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По расчетам главы ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, в резервуарах для хранения нефти осталось свободных емкостей всего на миллиард баррелей. И этот объем при нынешнем избытке предложения мог бы заполниться уже к концу мая.

- Еще в начале марта прогноз выглядел относительно мрачным, но всего за один месяц ситуация сильно изменилась. Состояние спроса и предложения ужасают. Прогнозные объемы перепроизводства нефти на рынке, особенно во втором квартале, превышают все, что мы видели раньше, - сказал он в своей вступительной речи.

Основная причина - ограничительные меры, которые применяют большинство стран мира для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Спрос на нефть в связи с этим упал на 20%. А снижать добычу никто из производителей не хотел.

К слову, даже нынешнего, довольно масштабного сокращения на 10 млн баррелей будет недостаточно, чтобы сбалансировать рынок. Но, видимо, это все, на что технологически способны члены ОПЕК+. Теперь слово за другими производителями. Страны «большой двадцатки» будут обсуждать сокращение добычи нефти в пятницу. Участники сделки ОПЕК++ заявили, что ждут пропорционального сокращения (хотя бы на 5 млн баррелей) от США, Канады и Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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