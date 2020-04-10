Московских мошенников поймали на продаже 350 фальшивых тестов на коронавирус

10 Апр 2020 2020-04-10T11:30:51+03:00

Мошенники пытались продать 350 фальшивых тестов для диагностики заболевания. Один такой псевдотест по расценкам преступников стоил 2300 рублей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В российской столице были пойманы мошенники, пытающиеся продать фальшивые тест-системы якобы для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба МВД России.

Объявление о продаже «тестов на коронавирус» накануне появилось на одной из интернет-площадок. Мошенники пытались продать 350 фальшивых тестов для диагностики заболевания. Один такой псевдотест по расценкам преступников стоил 2300 рублей.

После задержание троих мошенников правоохранители изъяли у них товары и отправили их на исследование. Фальшивые тесты представляли собой одноразовые вакуумные пробирки для сбора крови, внутри которых находилось неизвестное вещество.

Столичная полиция уже возбудила на злоумышленников уголовные дела и запретила им покидать город с подпиской о надлежащем поведении.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о новых способах мошенничества из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Болезнь породила множество новых видов незаконных спекуляций, играя на страхе людей перед инфекцией и их опасении за свое здоровье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772265" frameborder="0"></iframe> В Москве поймали людей, продававших фальшивые тесты на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU