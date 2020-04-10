2020-04-10T11:30:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Московских мошенников поймали на продаже 350 фальшивых тестов на коронавирус

Полиция задержала троих злоумышленников при попытке продать товар
Ксения АНУФРИЕВА
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Мошенники пытались продать 350 фальшивых тестов для диагностики заболевания. Один такой псевдотест по расценкам преступников стоил 2300 рублей.Мошенники пытались продать 350 фальшивых тестов для диагностики заболевания. Один такой псевдотест по расценкам преступников стоил 2300 рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В российской столице были пойманы мошенники, пытающиеся продать фальшивые тест-системы якобы для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба МВД России.

Объявление о продаже «тестов на коронавирус» накануне появилось на одной из интернет-площадок. Мошенники пытались продать 350 фальшивых тестов для диагностики заболевания. Один такой псевдотест по расценкам преступников стоил 2300 рублей.

После задержание троих мошенников правоохранители изъяли у них товары и отправили их на исследование. Фальшивые тесты представляли собой одноразовые вакуумные пробирки для сбора крови, внутри которых находилось неизвестное вещество.

Столичная полиция уже возбудила на злоумышленников уголовные дела и запретила им покидать город с подпиской о надлежащем поведении.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о новых способах мошенничества из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Болезнь породила множество новых видов незаконных спекуляций, играя на страхе людей перед инфекцией и их опасении за свое здоровье.

В Москве поймали людей, продававших фальшивые тесты на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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