Московских мошенников поймали на продаже 350 фальшивых тестов на коронавирус
В российской столице были пойманы мошенники, пытающиеся продать фальшивые тест-системы якобы для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба МВД России.
Объявление о продаже «тестов на коронавирус» накануне появилось на одной из интернет-площадок. Мошенники пытались продать 350 фальшивых тестов для диагностики заболевания. Один такой псевдотест по расценкам преступников стоил 2300 рублей.
После задержание троих мошенников правоохранители изъяли у них товары и отправили их на исследование. Фальшивые тесты представляли собой одноразовые вакуумные пробирки для сбора крови, внутри которых находилось неизвестное вещество.
Столичная полиция уже возбудила на злоумышленников уголовные дела и запретила им покидать город с подпиской о надлежащем поведении.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о новых способах мошенничества из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Болезнь породила множество новых видов незаконных спекуляций, играя на страхе людей перед инфекцией и их опасении за свое здоровье.
В Москве поймали людей, продававших фальшивые тесты на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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