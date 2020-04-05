"Осторожно, мошенники!": коронавирус породил новые виды спекуляций
На некоторых подъездах в Москве и других городах России стали все чаще появляться объявления, в которых говорится о якобы проведении санитарной обработке лестничных клеток, стен подъезда, почтовых ящиков и дезинфекция квартир.
Стоит ли верить информации на листовке?
В управе Дмитровского района Москвы, где, в частности, появились подобные объявления, сообщили, что не имеют к ним никакого отношения. Поясняется, что специалисты проводят дезинфекцию только в местах общего пользования и не проводят их в квартирах.
- Информацию о таких мероприятиях по дому всегда можно узнать, позвонив по телефону диспетчерской службы Москвы, - рассказали в управе "Российской газете".
Мошенники пользуются ситуацией с коронавирусом в и в Санкт- Петербурге. Там власти призвали граждан не открывать двери неизвестным, которые представляются дезинфекторами, врачами или некими специальными службами.
- Под предлогом борьбы с распространением коронавирусной инфекции злоумышленники могут попасть в вашу квартиру и совершить кражу или иное преступление, - пояснили в городском Комитете по вопросам законности, безопасности и правопорядка.
Напомним, что никакие службы не проводят поквартирного обхода граждан в связи с коронавирусом.
Есть некоторые компании, занимающиеся дезинфекцией квартир, однако вызвать их может лишь сам жилец квартиры. Обработка однокомнатной квартиры стоит более 3 тысяч рублей, но к коронавирусу не имеет никакого отношения.
ИСТОЧНИК KP.RU