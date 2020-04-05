2020-04-05T15:51:11+03:00
Происшествия

"Осторожно, мошенники!": коронавирус породил новые виды спекуляций

На некоторых подъездах жилых домов начали появляться подозрительные объявления
Юлия КЕКОВА
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Будьте внимательны и осторожны!Будьте внимательны и осторожны!Фото: Иван МАКЕЕВ
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На некоторых подъездах в Москве и других городах России стали все чаще появляться объявления, в которых говорится о якобы проведении санитарной обработке лестничных клеток, стен подъезда, почтовых ящиков и дезинфекция квартир.

Стоит ли верить информации на листовке?

В управе Дмитровского района Москвы, где, в частности, появились подобные объявления, сообщили, что не имеют к ним никакого отношения. Поясняется, что специалисты проводят дезинфекцию только в местах общего пользования и не проводят их в квартирах.

- Информацию о таких мероприятиях по дому всегда можно узнать, позвонив по телефону диспетчерской службы Москвы, - рассказали в управе "Российской газете".

Мошенники пользуются ситуацией с коронавирусом в и в Санкт- Петербурге. Там власти призвали граждан не открывать двери неизвестным, которые представляются дезинфекторами, врачами или некими специальными службами.

- Под предлогом борьбы с распространением коронавирусной инфекции злоумышленники могут попасть в вашу квартиру и совершить кражу или иное преступление, - пояснили в городском Комитете по вопросам законности, безопасности и правопорядка.

Напомним, что никакие службы не проводят поквартирного обхода граждан в связи с коронавирусом.

Есть некоторые компании, занимающиеся дезинфекцией квартир, однако вызвать их может лишь сам жилец квартиры. Обработка однокомнатной квартиры стоит более 3 тысяч рублей, но к коронавирусу не имеет никакого отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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