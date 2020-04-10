"Не затягивайте переписку": В Роскачестве объяснили, как общаться на сайтах знакомств в период пандемии коронавируса
В Роскачестве рассказали, как правильно общаться на сайтах знакомств в период пандемии коронавируса, чтобы не стать жертвами мошенников. В России действует режим изоляции, в Москве, например, нарушителей уже начали штрафовать. Так что познакомиться в парке невозможно, а на улице маловероятно из-за того, что многие все-таки стараются соблюдать метровую дистанцию от посторонних. Поэтому одинокие россияне переходят на интернет общение.
В Роскачестве советуют при знакомстве через профильные сайты не затягивать переписку.
- Не затягивайте с виртуальными беседами в чате, а по возможности переходите к общению по видеосвязи. В обычных условиях стоит встречаться лично и желательно в людных местах, но пандемия вносит свои коррективы,- сообщили в Роскачестве.
ИСТОЧНИК KP.RU