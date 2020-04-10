2020-04-10T11:40:11+03:00
Общество

"Не затягивайте переписку": В Роскачестве объяснили, как общаться на сайтах знакомств в период пандемии коронавируса

Из-за режима домашней изоляции знакомства на улицах маловероятны, поэтому одинокие россияне переключают внимание на интернет общение
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Роскачестве рассказали, как правильно общаться на сайтах знакомств в период пандемии коронавируса, чтобы не стать жертвами мошенников. В России действует режим изоляции, в Москве, например, нарушителей уже начали штрафовать. Так что познакомиться в парке невозможно, а на улице маловероятно из-за того, что многие все-таки стараются соблюдать метровую дистанцию от посторонних. Поэтому одинокие россияне переходят на интернет общение.

В Роскачестве советуют при знакомстве через профильные сайты не затягивать переписку.

- Не затягивайте с виртуальными беседами в чате, а по возможности переходите к общению по видеосвязи. В обычных условиях стоит встречаться лично и желательно в людных местах, но пандемия вносит свои коррективы,- сообщили в Роскачестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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