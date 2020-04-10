В Москве первого нарушителя карантина на автомобиле остановили и отправили в больницу

10 Апр 2020 2020-04-10T11:56:44+03:00

В российской столице 10 апреля первого нарушителя обязательного домашнего карантина на автомобиле остановили и отправили в медицинское учреждение. Фото: пресс-служба Дептранса

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В российской столице 10 апреля первого нарушителя обязательного домашнего карантина на автомобиле остановили и отправили в медицинское учреждение. Об этом сообщила пресс-служба дептранса Москвы.

Нарушителя выявили во время рейда на МКАД и Щелковского шоссе. Как оказалось, водитель остановленного правоохранителями автомобиля 22 марта поступил в столичную больницу, где врачи диагностировали у него острую коронавирусной инфекцию.

В начале текущего месяца пациента выписали, обязав соблюдать домашний карантин до 18 апреля, однако он так и не послушался требований медиков и сегодня, 10 апреля, выехал на улицу на личном автомобиле.

Машину нарушителя отправили спецстоянку, а его самого в сопровождении сотрудников полиции отвезли в медицинское учреждение.

Накануне московский мэр заявлял, что нарушителей карантина по коронавирусу, которые разъезжают по столице на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать именно с 10 апреля.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве несколько местных жителей были оштрафованы за грубое нарушение режима домашней самоизоляции. Болезнь у трех задержанных нарушителей протекала в легкой форме. Правоохранители оштрафовали их на 4 тысячи рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU