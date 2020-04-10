2020-04-10T12:53:15+03:00
Общество

Минобрнауки: Российские вузы готовы к сдаче летней сессии онлайн

Высшие учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения из-за распространения коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Российские вузы готовы организовать сдачу летней сессии онлайн. Фото: официальный сайт Министерства науки и высшего образования РФРоссийские вузы готовы организовать сдачу летней сессии онлайн. Фото: официальный сайт Министерства науки и высшего образования РФ
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Вузы России готовы организовать сдачу летней сессии онлайн, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Я имел сегодня возможность переговорить со многими ректорами самых разных регионов - от Дальнего Востока до центральной части России. Общее настроение, которое фиксируется: в принципе, университеты адаптировались, вузы адаптировались, и есть понимание, что итоговую промежуточную аттестацию вполне можно организовать с помощью тех технологий, которые мы сегодня с вами активно используем, - передаёт ТАСС слова Фалькова на заседании рабочей группы по организации обучения в условиях предупреждения распространения коронавируса.

Ранее сайт kp.ru публиковал интервью, которое заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко дал в прямом эфире на канале KP.RU в TikTok. В нём он рассказал о том, как пройдёт ЕГЭ, ОГЭ и ВПР в условиях самоизоляции, как непрсото преподавателям и ученикам адаптироваться в новых условиях, а также о том, как он готовится к соревнованиям в своём кабинете в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Минобрнауки: Российские вузы готовы к сдаче летней сессии онлайн
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