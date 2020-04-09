Сократят ли школьникам летние каникулы и как будем сдавать ОГЭ и ЕГЭ: Минпросвещения ответило на вопросы читателей "КП"

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко дал эксклюзивное интервью "Комсомольской правде" и ответил на все самые острые вопросы об экзаменах и учебе с период карантина и самоизоляции. Запись трансляции доступна на сайте "KP.RU" и на канале "Комсомольской правды" в TikTok. А мы публикуем самые актуальные ответы!

Что будет с ОГЭ, ЕГЭ и ВПР?

Главное изменение касается выпускных экзаменов в 9-ом классе. Их число сократили – теперь выпускникам надо будет только два обязательных предмета (русский и математику). А вот предметы по выбору на ОГЭ в этом году сдавать не надо.

- Мы не можем отменить ОГЭ совсем, потому что эти экзамены нужны для поступления в колледжи и техникумы, - объяснил Дмитрий Глушко. – Для тех учеников, кто уходит в систему СПО, эти экзамены – часть подготовки к получению профессии и выходу на рынок труда. Кроме того, мы отложили старт ОГЭ на две недели, чтобы у выпускников было больше времени на подготовку.

Про отмену ЕГЭ речь тоже не идет, по той же самой причине – без объективного экзамена дети не смогут получить равный доступ к вузам.

- Нельзя отбирать у детей шанс на поступление в университет, - уверен Дмитрий Глушко. – Другой вопрос, как дать ученикам возможность качественно подготовиться к экзаменам. Не секрет, что многие дети и раньше обращались к репетиторам, и сейчас просто занимаются с ними же дистанционно. Но чтобы все ученики могли подготовиться самостоятельно и сдать ЕГЭ на хорошие баллы, мы запускаем серию видеоуроков по подготовке к экзаменам от лучших учителей страны. Эти занятия будут доступны уже в ближайшие дни на платформе "Моя школа в online", а также будут доступны в сетке телевещания.

Всероссийские проверочные работы школьники смогут написать прямо у себя дома. Школы уже получили задания, причем, для каждой организации составлены уникальные комплекты вопросов.

- Не надо бояться ВПР, это обычная проверочная работа, она не влияет на итоговую оценку, - говорит чиновник. – Учителям тоже не надо бояться ВПР, что их будут оценивать по этим результатам. Напротив, эти проверочные нужны педагогу, чтоб он лучше понимал, что его класс усвоил материал.

Придется ли учиться летом, если не успеешь освоить программу?

Для 9-классников и 11-классников учебный год, фактически, и так вырос на две недели из-за переноса сроков ЕГЭ. А вот для всех остальных учеников Минпросвещения старается оставить прежнее расписание:

- Первая неделя дистанционной учебы пришлась на каникулы, и только 15 процентов школ подключились к такому формату, - уточняет Дмитрий Глушко. – Сейчас на дистанте уже 94 процента школ. Затем, были нерабочие дни, программа тоже сместилась. Поэтому нам и пришлось сдвинуть сроки ОГЭ и ЕГЭ. Наша задача – сделать так, чтобы учебный год не растягивался дальше на лето.

Понятно, что далеко не все предметы и темы можно качественно выдать в онлайн-формате. Поэтому Минпросвещения порекомендовало школам пересмотреть учебные планы и перенести часть программы на следующий учебный год.

- Не надо делать имитацию и симулировать обучение – лучше перенести часть материала на то время, когда мы сможем качественно его дать ученикам, - объясняет замминистра. – Это касается, например, некоторых занятий по музыке, которые невозможны без инструмента дома, или командных видов спорта – хотя и там есть упражнения, которые можно отрабатывать дома самостоятельно. Но если учитель или школа не могут сейчас качественно сделать уро в дистанционном формате, надо перераспределить это время. А чтобы учитель не сидел без работы, он может посвятить это время методической работе и продумывать, как действовать в новом формате.

Некоторые ученики и педагоги уже сейчас смогут вернуться к привычной жизни. Например, в Якутии, где много малокомплектных школ, которые находятся вдалеке от основных населенных пунктов. В таких ситуациях школы могут вернуться в традиционный формат, но каждое такое решение глава региона должен принимать индивидуально и согласовывать это в Правительстве.

Всероссийские проверочные работы школьники смогут написать прямо у себя дома.Фото: Мария ЛЕНЦ

Что делать с техническими проблемами при дистанционном обучении?

В нашей стране несколько десятков миллионов школьников, а также их мам, пап, бабушек и дедушек. И вся эта аудитория сейчас пытается работать с Российской электронной школой (РЭШ) и другими крупными образовательными онлайн-ресурсами. Неудивительно, что сервисы просто не тянут такую нагрузку!

- Важно понимать, что дистанционное обучение – это не только онлайн-урок в прямом эфире, - говорит Дмитрий Глушко. – Я сам пользуюсь РЭШ и вижу, что порой заполнение тестов растягивается надолго. Я понимаю, как раздражает необходимость бегать из приложения в приложение. Но учителя сейчас и сами ищут разные формы дистанционной работы. И я уверен, что наши педагоги сейчас, наряду с медиками, ведут просто героическую работу! Нам всем надо быть терпимее и к ним, и к возникающим сложностям, потому что такие проблемы сейчас есть во всем мире. Даже в технически развитой Японии университеты ушли на каникулы на три недели, потому что не смогли моментально перейти в онлайн.

Отчасти, поэтому же школьники жалуются на выросшую нагрузку – учителя вынуждены давать больше самостоятельной работы, чтобы дети могли освоить программу в удобное им время и без привязки к стабильному интернет-трафику. А в помощь педагогам Минпросвещения дает рекомендации и показывает примеры других педагогов, как выстроить онлайн-обучение, не нарушая СанПиНы по экранному времени и не увеличивая нагрузку.

- Все ресурсы, которые мы рекомендуем, абсолютно бесплатны и открыты, - уточняет замминистра. – Это не только интернет-компании, но и издательства, которые открыли бесплатный доступ к электронным учебникам. В случаях, когда учителя или директора настаивают на каких-то платных онлайн-курсах или материалах, нужно обязательно позвонить нам на горячую линию по телефону 8 800 200 91 85 и сообщить об этом. Мы возьмем эту ситуацию под контроль.

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко дал эксклюзивное интервью "Комсомольской правде".Фото: Андрей Минаев

Как быть студентам колледжей, которым надо осваивать профессию на практике?

Сложнее всего придется тем, кто заканчивает учебу в этом году – им предстоит не просто освоить практические навыки, но и продемонстрировать их на выпускном экзамене.

- Сейчас мы при поддержке Worldskills отрабатываем с колледжами технологию, которая поможет максимально отработать навыки и провести какие-то экзамены дистанционно, - рассказывает Дмитрий Глушко. – Мы отлаживаем механизм, при котором студент мог бы прийти в колледж, потренироваться на оборудовании, поработать с расходными материалами. Те студенты, кто ещё не заканчивают учебу, тоже смогут перераспределить учебные планы, и отложить очное обучение с мастером на более позднее время.

Об отмене экзаменов речь и в этом случае не идет. Однако, в некоторых случаях выпускники могут перейти на ускоренную траекторию, чтобы быстрее пройти аттестацию и получить диплом. Это касается, например, студентов-медиков, которые хотят побыстрее войти в профессию и помогать коллегам в больницах.

- Мы не можем просто выдать дипломы всем медикам и отправить их в больницы – Минздрав проводит первичную профессиональную аккредитацию выпускников медколледжа, это их допуск в профессию, - объясняет чиновник. – Выпускники должны подтвердить, что их можно допустить к людям. Однако, нормативные акты позволяют ускоренное обучение по этим специальностям – для этого нужно написать заявление в колледж и оперативно подготовиться к аккредитации. Затем, если выпускник хочет, он может пройти практику в больницах для коронавирусных пациентов, чтобы помочь коллегам-врачам.

Что можно сделать, чтобы помочь себе и близким пережить этот непростой период?

- Важно заниматься спортом и физическими нагрузками, соблюдая условия самоизоляции, - говорит Дмитрий Глушко. – Я сам бегаю ультрадлинные дистанции, но в нынешнем режиме не могу себе этого позволить. Поэтому я принес в кабинет велосипед и установил для него стойку, и кручу педали вечерами после работы. Ещё я скачал себе приложение, где тренер регулярно присылает мне видеоинструкции с упражнениями для бегунов. И я призываю всех находить свои формы физической активности, которые помогут вам сохранять форму дома.

Также замминистра призвал учеников и их родителей быть более терпимыми в этой ситуации и не выливать агрессию своих близких и учителей:

- Педагоги работают от души, они пришли в эту профессию по призванию, - уверен Дмитрий Глушко. – Учителя пытаются дать детям лучшее, вне зависимости от проблем с гаджетами и интернетом. И мы видим, что дети уже сейчас соскучились по школе, по своим одноклассникам и учителям, да даже просто по стенам своего кабинета. И я убежден, что сейчас люди как никогда понимают ценность живого общения, и что, когда мы вернемся к обычной жизни, мы гораздо меньше времени будем проводить в гаджетах и соцсетях.