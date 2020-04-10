2020-04-10T16:24:05+03:00
Экономика

Правительство готовит второй пакет поддержки малого бизнеса

Кабмин также повысил размера кредитов, по которым могут быть предоставлены кредитные "каникулы".
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Правительство готовит второй пакет поддержки малого бизнесаПравительство готовит второй пакет поддержки малого бизнесаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин готовит еще один пакет поддержки малого бизнеса в условиях развития коронавируса.

«Правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции», - сообщил глава кабмина.

Мишустин также сообщил о том, что утвердил повышение размера ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены кредитные "каникулы".

Напомним, 6 апреля, кабмин утвердил ряд мер для устойчивого развития экономики страны в условиях борьбы с коронавирусом. Правительство предоставило отсрочку по налогам и до трех месяцев продлило сроки сдачи деклараций, а сроки сдачи других документов были продлены на период до 20 дней до трех месяцев.

Позже 9 апреля в своем обращении президент России Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса.

Путин: для малого и среднего бизнеса вводится отсрочка по налогам на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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