Правительство готовит второй пакет поддержки малого бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин готовит еще один пакет поддержки малого бизнеса в условиях развития коронавируса.
«Правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции», - сообщил глава кабмина.
Мишустин также сообщил о том, что утвердил повышение размера ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены кредитные "каникулы".
Напомним, 6 апреля, кабмин утвердил ряд мер для устойчивого развития экономики страны в условиях борьбы с коронавирусом. Правительство предоставило отсрочку по налогам и до трех месяцев продлило сроки сдачи деклараций, а сроки сдачи других документов были продлены на период до 20 дней до трех месяцев.
Позже 9 апреля в своем обращении президент России Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса.
Путин: для малого и среднего бизнеса вводится отсрочка по налогам на полгода.
ИСТОЧНИК KP.RU