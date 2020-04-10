Королева Елизавета II раздала британцам милостыню по почте из-за коронавируса
Британская королева Елизавета II впервые нарушила давнюю традицию и раздала милостыню нуждающимся жителям королевства не лично, а по почте. Причиной стала изоляции Ее величества и ситуации с распространение коронавирусной инфекции, сообщает The Times.
Елизавета II отправила милостыню 94 мужчинам из государства, включая 100-летнего Билла Аллена и 94 женщинам. Милостыня на этот раз представила собой специально отчеканенные монеты, которые выражают «глубокое сожаление» по поводу необходимости нарушить многовековую традицию.
Количество отобранных получателей связано с днем рождения Елизаветы Второй. 21 апреля королеве исполнится 94 года. В своем письме вместе с милостыней Елизавета II указала, что считает «одной из своих самых важных обязанностей как суверена».
Изначально вручение королевского подаяния должно было пройти 9 апреля, в Страстной четверг, в церкви Святого Георгия в Виндзорском замке. В рамках торжественной церемонии монарх должна была вручить каждому из приглашенных британцев по два кошелька из натуральной кожи: белый, наполненный специальными отчеканенными монетами, которые не находятся в ходу, и красный с обычными деньгами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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