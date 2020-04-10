Путин поручил усилить контролю за соблюдением самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T16:26:48+03:00

Российский лидер также призвал усилить меры безопасности в организациях, участвующих в борьбе с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел и Росгвардии принять дополнительные меры по контролю за соблюдением самоизоляции тех, кто вернулся из стран, где выявлено много случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Соответствующие поручение было опубликовано на сайте Кремля.

Кроме того российский лидер призвал ведомства усилить меры безопасности в организациях, участвующих в борьбе с коронавирусом. Поручение также касается прилегающих к этим учреждениям территорий.

Глава государства попросил представить ему соответствующий до 15 апреля, а далее сообщат еженедельно.

Напомним, на совещании у президента столичный мэр Сергей Собянин рассказал об ограничениях в Москве в рамках борьбы с коронавирусом. Он обратил внимание на необходимость продолжить ограничения, связанные с группами риска в связи с коронавирусом. Градоначальник также отметил, что в борьбе с коронавирусом регионы не смогут справиться без поддержки федеральных ведомств, имеющих свои больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU