Собянин объяснил, почему Москву нельзя полностью закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об ограничениях в Москве в рамках борьбы с коронавирусом. По его словам, в столице можно было бы все закрыть, но тогда город не смог бы функционировать.
«Конечно, можно было вообще все закрыть, но я просто боюсь, что тогда бы город не смог функционировать такой длительный период», - сказал градоначальник на совещании у президента России Владимира Путина.
Собянин отметил, что необходимо продолжить ограничения, связанные с группами риска в связи с коронавирусом. Он также обратил внимание на предприятия, не оказывающие услуги гражданам и работающие в замкнутых коллективах. По его словам, закрывать их бессмысленно.
Он рассказал, что на сегодняшний день в столице продолжают работать около трех миллионов человек, два миллиона были выведены на дистанционную работу и примерно столько же находится в отпусках.
Кроме того, столичный мэр подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом регионы не смогут справиться без поддержки федеральных ведомств, имеющих свои больницы.
Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания Путин прокомментировал вопрос ограничения транспорта в регионах. По его словам, необходимо оценить, насколько это необходимо для борьбы с коронавирусом и не вредит ли такая мера экономике.
Москва на девятый день всеобщего домашнего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU
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