Путин призвал сохранить лидерство России в космосе
Среди безусловных приоритетов российский лидер назвал развитие программы пилотируемых полётов
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Необходимо сохранять лидерство России в пилотируемой космонавтике. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе видеоконференции по вопросам развития ракетно-космической отрасли.
Глава государства назвал программы пилотируемых полётов традиционно сильной стороной российской космонавтики. «Нужно сохранить здесь лидерство», - цитирует ТАСС слова президента.
ИСТОЧНИК KP.RU