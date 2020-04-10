2020-04-10T16:09:53+03:00
Общество

Путин призвал сохранить лидерство России в космосе

Среди безусловных приоритетов российский лидер назвал развитие программы пилотируемых полётов
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Необходимо сохранять лидерство России в пилотируемой космонавтике. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе видеоконференции по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

Глава государства назвал программы пилотируемых полётов традиционно сильной стороной российской космонавтики. «Нужно сохранить здесь лидерство», - цитирует ТАСС слова президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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