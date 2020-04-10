2020-04-10T14:43:37+03:00
Общество

Путин провел сеанс видеосвязи с экипажем МКС и рассказал о совместных космических проектах с США

Президент также сообщил о том, что Россия сотрудничает с Америкой в экономических вопросах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент провел совещание по вопросам развития ракетно-космической отраслиПрезидент провел совещание по вопросам развития ракетно-космической отраслиФото: kremlin.ru
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Президент Владимир Путин вышел на связь с экипажем МКС накануне празднования Дня космонавтики.

Напомним, 9 апреля с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16». На МКС отправились три человека - два россиянина, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Это первый пуск ракеты с экипажем, в 2019 году на "Союзе-2.2а" на станцию отправился робот Федор.

- У России богатый опыт международного сотрудничества в космосе, - сказал Владимир Путин во время видеосвязи с экипажем МКС. - Мы рады, что наши специалисты успешно работают по программе МКС с коллегами из США, одной из ведущих космических держав.

Президент признался, что не так давно обсуждал по телефону с американским лидером Дональдом Трампом совместные космические проекты. Страны сотрудничают и по другим направлениям, особенно актуальным в нынешних условиях, когда все страны, в том числе Россия и США борются с пандемией коронавируса, остается вопросы стабилизации мировой экономики.

Путин провел сеанс видеосвязи с экипажем МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Путин провел сеанс видеосвязи с экипажем МКС и рассказал о совместных космических проектах с США
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