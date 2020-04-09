2020-04-09T11:26:49+03:00
Общество

С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16»

На борту находятся три космонавтра
Юлия САЛЬНИКОВА
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Экипаж пробудет на МКС до октябряЭкипаж пробудет на МКС до октябряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С космодрома Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» с тремя космонавтами на борту. В основной экипаж МКС вошли два россиянина Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Это первый экипаж, который летит на ракете, которая полностью состоит из российских комплектующих. Раньше в ракете «Союзе-ФГ» использовали украинскую систему управления.

- Ракета-носитель «Союз-2.1а» отработала штатно! Пилотируемый корабль «Союз МС-16» успешно выведен на околоземную орбиту,- сообщили в Роскосмосе.

Стыковка назначена на 17:15 по московскому времени. На МКС экипаж пробудет 196 дней, вернуться они должны 22 октября.

Пробный полет корабля на ракете «Союзе-2.1а» состоялся в августе 2019 года, он прошел без космонавтов, за исключением робота Федора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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