С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16»

9 Апр 2020 2020-04-09T11:26:49+03:00

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С космодрома Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» с тремя космонавтами на борту. В основной экипаж МКС вошли два россиянина Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Это первый экипаж, который летит на ракете, которая полностью состоит из российских комплектующих. Раньше в ракете «Союзе-ФГ» использовали украинскую систему управления.

- Ракета-носитель «Союз-2.1а» отработала штатно! Пилотируемый корабль «Союз МС-16» успешно выведен на околоземную орбиту,- сообщили в Роскосмосе.

Стыковка назначена на 17:15 по московскому времени. На МКС экипаж пробудет 196 дней, вернуться они должны 22 октября.

Пробный полет корабля на ракете «Союзе-2.1а» состоялся в августе 2019 года, он прошел без космонавтов, за исключением робота Федора.

ИСТОЧНИК KP.RU