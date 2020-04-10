Роспостребнадзор: около 25% инфицированных коронавирусом не имеют симптомов

10 Апр 2020 2020-04-10T16:41:20+03:00

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Около 25% инфицированных коронавирусом COVID-19 не имеют симптомов и заболевание у них не развивается. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Попова.

«Из общего количества тех, кого мы сегодня определили как инфицированных, 20-25%, в разные дни по-разному, потому что мы каждый день анализируем, считаем все это, это люди, у которых нет симптомов совсем и потом заболевание не развивается, что важно», - сообщила глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24» отметив, что эти люди носители.

Попова выразила надежду, что у таких людей есть иммунитет, но пока не известно, формирует иммунитет ли такое «бессимптомное носительство или транзиторное носительство». Однако, по ее словам, тесты показали наличие иммунитета к инфекции у 3% россиян.

Напомним, ранее Попова уже сообщала, что четверть заразившихся коронавирусом в России не имеют симптомы. Тогда он рассказала об индексе репродукции COVID-19: один заболевший с «яркой клиникой» может заразить трех человек, а вот бессимптомный – одного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU