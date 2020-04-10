2020-04-10T16:32:33+03:00
Общество

Глава Центробанка сообщила об улучшении ситуации на российском финансовом рынке

Кризис вызвала пандемия коронавируса и снижение мировых цен на нефть
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ЦБ сообщили, что роста неплатежей по кредитам пока нетВ ЦБ сообщили, что роста неплатежей по кредитам пока нетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Банке России заявили о том, что ситуация на российском финансовом рынке начала улучшаться. Об этом заявила в пятницу 10 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

На фоне пандемии коронавируса правительство совместно с Банком России разработало ряд программ для поддержки граждан и бизнеса. Так, тем, у кого ухудшилось в связи с эпидситуацией и мирами по сдерживанию распространения вируса (закрыт ряд компаний), предоставляют кредитные каникулы. Граждане смогут получить отсрочку по уплате ипотечных кредитов.

Однако, Эльвира Набиуллина признала - банки часто отказывают россиянам в реструктуризации кредитов. Потому Центробанк изучит соотношение между поступившими и удовлетворенными заявками.

- Рассчитываем, что банки будут более гибкими при принятии решений по рестуктуризации кредитов из-за коронавируса,- сказала глава Центробанка.

Она сообщила, что кредитование на льготных условиях в связи с пандемией икоронавируса смогут получать лизинг, жилищное строительство, вокзалы, аэропорты, обслуживание автотранспорта.

При этом в ЦБ готовятся к тому, что россияне и компании, оформившие кредиты, будут менее исправно погашать долги в нынешней ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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