Мэр итальянского Монтекатини-Терме пригласил российских военных отдохнуть на курорте

10 Апр 2020 2020-04-10T19:41:52+03:00

В благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом в городе исполнили на саксофоне гимны России и Италии [видео]

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Мэр итальянского города Монтекатини-Терме Лука Барончини пригласил военных специалистов из России, оказывающих помощь в борьбе с распространением коронавируса, отдохнуть на этом курорте в Италии.

«Прежде сего мы хотим сказать россиянам спасибо. В знак глубокой благодарности российским специалистам, прибывшим к нам в Италию для оказания помощи во время эпидемии, мы хотим пригласить их на отдых в знаменитые водолечебницы Монтекатини-Термы», - передают РИА Новости слова градоначальника

Барончини подчеркнул, что передать такое приглашение его попросили владельцы отелей, терм и санаториев, от которых, по его словам, и исходит инициатива.

«Сегодня вы пришли к нам на помощь, и мы это никогда не забудем», - заявил он.

В благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом в городе на саксофоне исполнили гимны России и Италии.

Напомним, в конце марта в течение двух суток с военного аэродрома «Чкаловский» в Италию вылетело 14 спецбортов с российскими вирусологами и медицинским оборудованием на борту.

В Монтекатини-Терме исполнили на саксофоне гимны России и Италии в благодарность за помощь российских военных.

ИСТОЧНИК KP.RU