В Италии благодарят Москву за гуманитарную помощь, вывешивая российские флаги

Италия занимает трагическую первую строчку по количеству летальных случаев от коронавирусной инфекции. На сегодня жертвами COVID-2019 стали почти 5,5 тысяч жителей Апеннинского полуострова. Инфицированными являются почти 60 тысяч человек.

В субботу президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор. Российский лидер обещал оказать помощь Рим в борьбе с эпидемией коронавируса.

В течение двух суток в Италию с военного аэродрома «Чкаловский» вылетело 14 спецбортов ВКС России. Все они направляются на итальянскую военную авиабазу «Практик де Маре» в 30 км от Рима. В военных самолетах Ил-76 находятся российские вирусологи и медицинское оборудование. Спецоперация Минобороны России продолжается.

Итальянцы, вынужденные с 9 марта находиться постоянно в своих домах из-за риска распространения инфекции, благодарят Россию за помощь. Житель крохотного городка Оменья в Пьемонте Федерико Кане разместил на своей странице в соцсетях, как он заменяет флаг Евросоюза на флаг России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы думаем, друзья, что так нужно поблагодарить президента Путина. Спасибо Россия», - написал итальянский пользователь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768299" frameborder="0"></iframe> Десятый самолет ВКС России вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.Италия больше других европейских стран пострадала от коронавируса

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