2020-04-10T20:56:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Распространение коронавируса в мире: число погибших превысило 100 тысяч человек

Почти две трети всех смертей приходятся на четыре страны — Италию, США, Испанию и Францию
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Количество погибших от коронавируса COVID-19 во всем мире превысило 100 тысяч человек. Почти две трети всех летальных исходов зарегистрировано на четыре страны — Италию, США, Испанию и Францию. Общее число заразившихся - более 1,6 миллиона. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

По последним данным, за все время эпидемии в мире зафиксировано 1,64 миллиона случаев заболевания COVID-19, а выздоровели 369 тысяч человек. Под подозрением на заболевания находятся более 1 миллиона человек.

Больше всего летальных исходов зафиксировано в Италии, где погибло уже 18,8 тысячи человек. Следом идет и США, где погибло 17,8 тысячи человек, а также Испания, где зарегистрировали 16 тысячи смертей. Четвертое место занимает Франция с 12,2 тысячами погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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