ВОЗ заявила о замедлении распространения коронавируса в Западной Европе

10 Апр 2020 2020-04-10T19:24:17+03:00

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Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала замедление распространения коронавируса в Западной Европе. Речь идет об Испании, Италии, Германии и Франции.

«За последнюю неделю мы увидели замедление в некоторых наиболее пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция», - сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Однако он предупредил об опасности роста числа заразившихся в других странах. Так распространение COVID-19 зафиксировано в сельских районах Африки.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире, поскольку масштабы распространения COVID-19 уже не могут характеризоваться как эпидемия. При этом практически сразу Гебрейесус назвал Европу «эпицентром пандемии». Особое внимание он обратил на Италию. Отметим, что эта страна долгое время лидируют по количеству смертей от коронавируса. За все время жертвами инфекции в стране стало уже более 18 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU