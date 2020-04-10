В РПЦ рассказали, как самостоятельно освятить вербы и куличи
Для самостоятельного освещения понадобится тропарь «Общее воскресение»
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Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что осветить куличи и вербы можно самостоятельно, не приходя в храм.
Он рассказала, что для самостоятельного освящения вербы и куличи необходимо прочесть тропарь «Общее воскресение», после чего окропить их святой водой со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа».
ИСТОЧНИК KP.RU