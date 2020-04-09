2020-04-09T20:08:41+03:00
Общество

В РПЦ рассказали, как для православных пройдет Пасха и освящение куличей

Священник объяснил, какие правила будут работать в храмах на главный праздник
Роман ГОЛОВАНОВ
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Настоятелям московских храмов объяснили, как нужно проводить Пасху и освящение куличей в собственных храмах. Об этом «КП» рассказал священник Максим Первозванский.

- Совершаем все богослужения. Это конкретно по Москве, - сказал отец Максим. - Народ не выгоняем. Следим за тем, чтобы народу в храме было не слишком много. Заранее нанести разметку на пол. И определить, сколько народу можно впустить на службу, чтобы не нарушить дистанцию. Тем, кто не успел — молиться на улице и сделать трансляцию. На сами пасхальные дни увеличить количество литургий. Чтобы людей не скопились на одной службе, а приходили в несколько заходов. Крестный ход проводить только в составе духовенства. Его проводить только по территории храма. Но лучше, чтобы в эти дни все верующие остались дома. И уже у себя совершали пасхальную молитву.

«КП» приводит список правил, которые были разосланы в московские храмы.

1. Призвать прихожан к домашней молитве;

2. Если прихожане будут в храме. Призвать соблюдать дистанцию в 1,5 метра;

3. Поощрять ношение медицинских масок;

4. Причастие совершать по ранее утвержденным правилам. Протирать лжицу спиртом и давать запивку из одноразовых стаканчиков;

5. В пасхальные дни совершать по нескольку литургий в день, чтобы избежать большого числа народа в храме;

6. Крестный ход совершать на территории храма;

7. Люди во время освящения куличей должны соблюдать безопасную дистанцию;

8. Заранее определить вместимость храма, чтобы на Пасху между людьми была дистанция в 1,5 метра;

9. Нанести на прихрамовой территории разметку, чтобы люди могли молиться на улице;

10. Обеспечить аудиотрансляцию богослужения;

11. Привлечь добровольцев, которые будут следить за наполненностью храма;

12. Приложить все усилия, чтобы обеспечить масками людей;

13. Причащать также и людей, которые остались на улице;

14. Причащать людей дома людей, которые не могут прийти на богослужение;

15. Когда ограничения светскими властями будут сняты, проводить крестные ходы по Пасхальному чину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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