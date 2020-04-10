Число выздоровевших от коронавируса в России на 11 апреля 2020 года составило 795 человек
Число выздоровевших от коронавируса в России на 11 апреля 2020 года составило 795 человек. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф. В стране за сутки в разных субъектах РФ были выписаны еще 97 человек. Это означает, что теперь их состояние медики оценивают как стабильное.
Ранее сайт kp.ru писал, что пик эпидемии в РФ еще не пройден - общее число случаев заражения увеличилось до 11 917. За весь период пандемии в стране специалисты провели более миллиона тестов на covid-19. Глава Минздрава РФ рассказывал, что диагностировать коронавирусную инфекцию можно и без лабораторных анализов, то есть основываясь на симптомах заболевания.
Российские власти принимают все необходимые меры, чтобы сократить риски распространения заболевания среди населения. Так, например, в Москве планируется введение пропускного режима. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что такие меры начнут постепенно внедряться со следующей недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU