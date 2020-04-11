2020-04-11T02:24:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал, когда в России появится одно из самых перспективных лекарств против коронавируса

Препарат фавипиравир начнут выпускать на российском заводе
Анна ДОБРЮХА
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Средство от коронавируса скоро должно появиться в России.Средство от коронавируса скоро должно появиться в России.Фото: REUTERS
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В числе лекарств, которые считаются самыми перспективными для борьбы с коронавирусной инфекцией — японский препарат фавипиравир.

- Изначально его разрабатывали для борьбы с пандемическим («свиным») гриппом, - рассказал «КП» эксперт по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - Оказалось, что против обычного, сезонного гриппа он тоже работает. В целом фавипиравир считается препаратом с широкой противовирусной активностью.

В Китае его начали применять в качестве одного из средств для борьбы с COVID-19 во время эпидемии. На сегодня препарат получил разрешение на выпуск в качестве лекарства для терапии COVID-19 в КНР.

Скоро фавипиравир станет доступным и для россиян. Об этом рассказал телеканалу Россия 24 председатель совета директоров группы компаний «ХимРар» Андрей Иващенко. По его словам, пациенты смогут получать противовирусное лекарство отечественного производства в первой декаде мая. Выпускать его будет совместное предприятие, созданное ГК «ХимРар» с привлечением инвестиций РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций).

- Фавипиравир сокращает время болезни (CIVID-19. - Ред.) с 11 до 4 дней, а количество пневмоний сокращается с 40 до 10%, - отметил Иващенко. И добавил, что правительство поддерживает быструю регистрацию этого препарата в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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