2020-04-11T07:32:54+03:00
Общество

В Китае за сутки коронавирус выявили у 22 приехавших из России граждан

Инфицированные находятся в провинции Хэйлунцзян, граничащей с российской границей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Инфицированные прибыли в Китай из РоссииИнфицированные прибыли в Китай из РоссииФото: REUTERS
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В Китае продолжают регистрировать завозные случаи коронавируса - за минувшие сутки 22 человека, прибывших из России, после прохождения теста попали в больницу из-за положительного результата. Все они - граждане КНР, проживающие в провинции Хэйлунцзян, территория которой граничит с Россией.

Из числа новых зараженных этой группы 10 человек ранее считались бессимптомными носителями вируса. В Китае ранее не вносили данные о таких больных в общую статистику. Но за время обследования у пациентов без симптомов стали проявляться признаки коронавируса: температура, кашель, боли в груди.

Всех прибывших из-за границы граждан тестируют на COVID-19. Помимо 22 подтвержденных случаев завоза вируса из России, за сутки в КНР было пять случаев, когда тест у прибывших из РФ людей был положительным, но симптомы так и не появились.

Всего в Китае зафиксировано 46 случаев заболевания новой инфекцией. Власти КНР оказывают помощь России в борьбе с коронавирусом - 11 апреля в РФ направили группу китайских медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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