2020-04-11T07:20:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Китай направил в Россию врачей для помощи в борьбе с коронавирусом

Группу медиков сформировал госкомитет по вопросам здравоохранения КНР
Юлия КЕКОВА
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Китай направил в Россию медиков для помощи в борьбе с коронаиврусомКитай направил в Россию медиков для помощи в борьбе с коронаиврусомФото: Алина НИЗАМОВА
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Утром 11 апреля власти Китая направили в Россию врачей для оказания помощи в борьбе с распространением эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает МИД КНР.

Уточняется, что группа медиков была сформирована госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР. Вместе со специалистами в РФ отправили несколько тонн медицинских средств защиты и оборудования. Это сделано на безвозмездной основе от провинции Хэйлунцзян.

Напомним, изначально вспышка заболевания была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. Болезнь начала активно распространяться не только внутри страны, но и среди граждан других государств. В большинстве случаев инфекция была ввозной, в следствии чего позже власти многих стран на время приостановят авиасообщения.

Согласно последним данным на утро 11 апреля, в России число "коронавирусных больных" превысило 11 тысяч человек. Однако президент РФ Владимир Путин и глава Минздрава заявляли, что пик заболеваемости в стране еще не пройден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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