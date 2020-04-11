2020-04-11T09:19:33+03:00
Общество

Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 159 тысяч человек

Проведено более 1,18 миллиона лабораторных исследований
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Под наблюдением находятся прибывшие из других стран люди и те, кто контактировал с зараженнымиПод наблюдением находятся прибывшие из других стран люди и те, кто контактировал с зараженнымиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В России под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 159 тысяч человек. Данные приводят в Роспотребнадзоре. В эту групп попали те, кто прибыл из других стран, а также люди, контактировавшие с зараженными. Обе этих группы населения обязаны находиться на двухнедельном карантине. Этот режим отличается от изоляции полным запретом на выход из дома и контакт с другими людьми.

- На сегодняшний день проведено более 1,18 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции,- приводит данные Роспотребнадзора оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Уменьшается число пациентов с коронавирусом в больнице в Коммунарке. По сравнению с данными за 10 апреля (205 пациентов), 11 апреля их число составило 194. За сутки выписаны 87 человек, а поступило 79.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какие предприятия закроют в Московской области с 13 по 19 апреля 2020 года из за коронавируса: Воробьев подписал постановление
"Он что, прокаженный?": Пригожин потребовал прекратить травлю Лещенко из-за коронавируса
Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 159 тысяч человек
Число пациентов с коронавирусом в больнице в Коммунарке увеличилось до 194
Глава союза староверов рассказал, как переболел вместе с женой коронавирусом
Порадовать людей на карантине: Шеф-повара рассекретили рецепт легендарного печенья
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько пациентов с коронавирусом планируют выписать к концу апреля
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 11 апреля 2020 года увеличилось до 350 человек
Аноним подарил по $150 каждой семье целого города
США предсказали дефляцию
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 11 апреля 2020 года составило 930 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 11 апреля 2020: Воробьев рассказал, как оформить пропуск
"Куда вы все претесь": Пригожин записал возмущенное обращение к нарушителям режима изоляции
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 11 апреля 2020 года увеличилось до 58 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 11 апреля 2020 выросло до 7822 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 11 апреля 2020: в столице вводится пропускной режим
Названа опасность частого мытья рук и использования антисептиков в период пандемии коронавируса
Астронавт оценил шансы на попадание коронавируса на МКС
В Китае за сутки коронавирус выявили у 22 приехавших из России граждан
Академик РАН назвал вероятные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Китай направил в Россию врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Россияне придумали неожиданную замену маскам против коронавируса