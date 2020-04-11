Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 159 тысяч человек

11 Апр 2020 2020-04-11T09:19:33+03:00

Под наблюдением находятся прибывшие из других стран люди и те, кто контактировал с зараженными Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В России под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 159 тысяч человек. Данные приводят в Роспотребнадзоре. В эту групп попали те, кто прибыл из других стран, а также люди, контактировавшие с зараженными. Обе этих группы населения обязаны находиться на двухнедельном карантине. Этот режим отличается от изоляции полным запретом на выход из дома и контакт с другими людьми.

- На сегодняшний день проведено более 1,18 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции,- приводит данные Роспотребнадзора оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Уменьшается число пациентов с коронавирусом в больнице в Коммунарке. По сравнению с данными за 10 апреля (205 пациентов), 11 апреля их число составило 194. За сутки выписаны 87 человек, а поступило 79.

ИСТОЧНИК KP.RU