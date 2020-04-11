2020-04-11T09:12:39+03:00
Общество

Число пациентов с коронавирусом в больнице в Коммунарке увеличилось до 194

За сутки в больницу № 40 поступило 79 пациентов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Число зараженных коронавирусом в больнице № 40 уменьшилосьЧисло зараженных коронавирусом в больнице № 40 уменьшилосьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный врач больницы № 40 (в Коммунарке) Денис Проценко сообщил о том, что на лечении в учреждении находятся 194 пациента с коронавирусом по данным на 11 апреля.

В отделении интенсивной терапии - 48 пациентов. Это те, у кого коронавирус, и те, у кого пневмония. Из них 23 - на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ни одной новой смерти в больнице за сутки не произошло. Но за сутки поступило 79 новых пациентов. Выписаны после успешного лечения 87 человек.

Вчера 10 апреля в больнице в Коммунарке находились 205 пациентов с коронавирусом.

В Роспотребнадзоре сделали прогноз по числу выздоровевших к концу месяца - с учетом того, что лечение в среднем занимает две недели, выписать должны около тысяч человек. Только у 20 процентов инфицированных возникают осложнения на фоне пневмонии, вызванной новым вирусом.

При условии, что россияне будут соблюдать режим изоляции, пандемия может пойти на спад в июне - такой прогноз сделал академик РАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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