2020-04-11T18:25:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 12 апреля 2020 увеличилось до 13 584

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 12 апреля 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Сразу у 1667 пациентов больниц по всей России подтвердился диагноз коронавирус.Сразу у 1667 пациентов больниц по всей России подтвердился диагноз коронавирус.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сразу у 1667 пациентов больниц по всей России подтвердился диагноз коронавирус. Таким образом, общее число заболевших в стране увеличилось до 13 584 человек. Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и в регионах этих столиц.

Почетный адвокат России Леонид Ольшанский ответил на новые вопросы о том, как пережить карантин, где добыть справку для перемещения по городу, и что делать с соседом-стукачом. В частности адвокат пояснил, что будет с отпуском:

- Это [вынужденные выходные] никакого отношения к плановому отпуску не имеет. Работодателю можете сказать так: «То у нас были выходные по Указу президента. Ты что, себя выше президента поставил? А это мой отпуск плановый, в который я раз в году должен идти.»

С распространением коронавируса объявилось много мошенников, которые используют ситуацию для незаконного обогащения. "Комсомолка" разобралась в преступных схемах и выявила шесть наиболее популярных. Как их проворачивают и что надо сделать, чтобы себя защитить читайте в нашем материале.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

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