Число заболевших коронавирусом в России на 12 апреля 2020 увеличилось до 13 584
Сразу у 1667 пациентов больниц по всей России подтвердился диагноз коронавирус. Таким образом, общее число заболевших в стране увеличилось до 13 584 человек. Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и в регионах этих столиц.
Почетный адвокат России Леонид Ольшанский ответил на новые вопросы о том, как пережить карантин, где добыть справку для перемещения по городу, и что делать с соседом-стукачом. В частности адвокат пояснил, что будет с отпуском:
- Это [вынужденные выходные] никакого отношения к плановому отпуску не имеет. Работодателю можете сказать так: «То у нас были выходные по Указу президента. Ты что, себя выше президента поставил? А это мой отпуск плановый, в который я раз в году должен идти.»
С распространением коронавируса объявилось много мошенников, которые используют ситуацию для незаконного обогащения. "Комсомолка" разобралась в преступных схемах и выявила шесть наиболее популярных. Как их проворачивают и что надо сделать, чтобы себя защитить читайте в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU