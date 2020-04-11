Мошенничество во время коронавируса: шесть самых популярных уловок

Мошенники всех мастей сегодня похлеще коронавируса. Пользуются тем, что москвичи всех возрастов сидят дома в самоизоляции или на карантине. Фальшивые газовики, санитарные врачи, социальные работники ходят по квартирам, звонят на мобильники, скидывают ссылки на электронку - и, прикрываясь вирусом, берут на испуг. Та еще зараза!

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB 11 апреля сообщили о фальшивых уведомлениях об уплате штрафа за нарушение самоизоляции, которые рассылаются через смс и мессенджеры.

С помощью столичных ведомств, работниками которых представляются аферисты, мы составили рейтинг других популярных уловок во времена COVID-19. Специалисты дали также советы, как опознать аферистов и куда обращаться.

Уловка № 1.

«Гражданин, вам штраф за нарушение самоизоляции»

На мобильник приходят смс якобы от государственных органов с требованием оплатить «штраф» за нарушения карантина или самоизоляции. К сообщению мошенники прилагают реквизиты, по которым нужно внести оплату. Иногда о «нарушении режима самоизоляции» обманщики сообщают человеку по телефону. При этом говорят, что сейчас суды из-за пандемии не работают, но у нарушителей есть шанс прекратить производство по делу, оплатив штраф удаленно. В противном случае - грозит уголовная ответственность.

Уловка № 2.

«Сидите на карантине? Получите компенсацию!»

В социальных сетях рассылают или размещают фейковую информацию о выплатах из-за карантина в связи с коронавирусом. К сообщению прилагают ссылки на сайты, где эти выплаты «оформляются». Тем, кто кликает на эту ссылку и заполняет там анкетные данные, приходит сообщение о якобы полагающейся компенсации в десятки и сотни тысяч рублей. Но есть условие - для этого нужно сначала оплатить комиссию, услуги по оформлению документов, создать ключ электронной подписи, пройти проверку безопасности транзакции.

Другой вариант - звонок пожилому человеку на мобильник или домашний телефон. Якобы для перечисления «карантинной» выплаты нужно назвать данные банковских карточек.

Уловка № 3.

«Оформим отсрочку по кредитам»

На электронную почту приходят письма с фишинговыми ссылками, то есть такими, которые открывают доступ к личным паролям и логинам пользователя. По этим ссылкам обещают отсрочку по кредитам, выплату пособий, волонтерскую помощь и другие «бонусы». Человека пытаются заставить пройти по ссылке и оставить на фиктивном сайте - «близнеце» данные для доступа к платежным системам и банковским картам и другую личную информацию.

Уловка № 4.

«Ваш родственник в больнице с инфекцией»

На мобильник человеку звонят от имени лже-врачей, мнимых сотрудников Роспотребнадзора и других ведомств. Родственникам сообщают, что у их близких оказался положительный тест на коронавирус. Мол, всех увезли в больницу или изолировали в обсерваторе. Потом предлагают перевести деньги на счет «медучреждения» для улучшения условий содержания больного и его лечения. Также аферисты впаривают за большие деньги медицинские препараты, средства профилактики и гигиены, якобы рекомендованные для защиты от COVID-19. Некоторые продают даже тесты на определение коронавируса или вакцину от него.

Уловка № 5.

«Откройте! Санобработка квартиры от инфекции»

Аферисты в белых халатах или комбинезонах, масках и с дезинфекторами в руках звонят в дверь. Если им открывают, сообщают о внеплановой санитарной обработке жилья московских пенсионеров от вирусов, насекомых и прочей нечисти. После их ухода вирусов, скорее всего, станет больше, а вот налички и ценностей можно не досчитаться.

Уловка № 6.

«Газовая проверка»

По квартирам ходят «лжегазовики». Они продают жителям по завышенным ценам несертифицированные или вышедшие из строя газовые приборы, а также бесполезные датчики контроля. Часто без сертификатов берутся ремонтировать газовые нагреватели и плиты.

С помощью столичных ведомств, работниками которых представляются аферисты, мы составили рейтинг популярных уловок во времена COVID-19.Фото: Shutterstock

БДИ!

Как вывести мошенников на чистую воду

Городские службы и департаменты составили такие инструкции для москвичей:

Мосгаз

1. Сотрудники газовой службы выезжают на место только по заявкам жителей. При этом обращения сейчас делят на экстренные и плановые. Экстренные выполняют оперативно, а плановые возобновят после улучшения ситуации с коронавирусом.

2. Пока временно приостановлены:

- плановые проверки газовых плит в квартирах и оборудования в жилых домах. То есть по квартирам никто не ходит. График технического обслуживания внутридомовых и внутриквартирных газовых приборов обновят и вывесят на сайте Мосгаза (www.mos-gaz.ru);

- замена газовых коммуникаций в жилых дома по программе капремонта. О возобновлении работ можно будет узнать на сайте программы (https://fond.mos.ru) или подписавшись на уведомления через форму на сайте Мосгаза.

3. Во время визитов специалисты Мосгаза проверяют газовые приборы, при необходимости ремонтируют их. Внимание! Они не продают жителям оборудование и не предлагают платные услуги.

4. Специалист Мосгаза одет в униформу темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой с символикой «МОСГАЗ». С собой у него должно быть служебное удостоверение с фотографией и голограммой. Если хотите проверить, то можете позвонить по телефонам 104, 112 (доб. 04) и телефону сервисной службы - (495) 660-20-01.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы

1. Никому не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны пластиковой карты, а также СМС-коды и пароли, присылаемые банками.

2. Если вам звонят незнакомцы, кем бы они ни представлялись, прекратите разговор и положите трубку. Перезвоните своим близким или в названную звонившим компанию для уточнения информации.

3. Ни при каких обстоятельствах не перечисляйте деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники.

4. Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, немедленно сообщите в полицию.

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

1. Избегайте народных целителей, гадалок, колдунов, которые сейчас активно берутся спасать клиентов от коронавируса.

2. В интернете не стоит отвечать на сообщения от незнакомых людей, предлагающих помочь справиться с вирусом, а также переходить по неизвестным ссылкам. Часто по этим адресам вывешена информация о продукте, который избавит от инфекции. Как только вы перейдете по ссылке, злоумышленники получат доступ к вашим данным, а может, и счетам.

3. Видите информацию о товаре или услуге, спасающей от коронавируса? Скорее всего, это мошенническая уловка, которую лучше игнорировать.

4. Для оформления «карантинной» выплаты в 4 тысячи рублей не надо никуда ходить и никому не нужно предоставлять свои персональные данные и реквизиты банковского счета. Доверяйте только официальным данным. Вы можете получитьполную, оперативную информацию на сайте мэра Москвы mos.ru и по телефону «горячей линии» +7 (495) 870-45-09. Операторы ответят на все вопросы, связанные с коронавирусом. После звонка с пенсионером при необходимости свяжутся сотрудники районного отдела соцзащиты по месту жительства, и все оформят дистанционно.

5. Не открывайте дверь незнакомцам, даже если они в белых халатах, масках и представляются сотрудниками какого-либо городской службы. Всегда требуйте документы. Если вы находитесь на карантине, медицинские работники могут прийти к вам только после предварительного звонка.

6. Не поддавайтесь панике. Соблюдая необходимые правила профилактики, вы находитесь в безопасности.

ЧТО ЕЩЕ

Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) Москвы, МФЦ «Мои документы», Мосводоканал

1. Сотрудники этих ведомств никогда не занимаются обзвоном жителей и не приходят с личными визитами для поверки или замены водосчетчиков.

2. Лучше самим заранее проверить дату поверки своего водосчетчика. Эту информацию можно узнать:

- в своей управляющей компании;

- в верхней части единого платежного документа (ЕПД), который москвичи получают ежемесячно;

- в личном кабинете на официальном сайте мэра Москвы (www.mos.ru).

3. Если вы все-таки решили заказать у частников поверку или замену счетчиков воды, газа или электричества, тогда обязательно нужно проверить у представителей такой фирмы подлинность ее лицензии, обратить внимание на срок работы компании на рынке, отзывы о ней и стоимость услуг.

Мосэнергосбыт

Мастера не проводят поквартирные обходы для принудительной замены электросчетчиков. По правилам они могут прийти к вам домой только:

- по предварительной заявке;

- в заранее согласованное время;

- в фирменной одежде;

- при входе в квартиру - обязаны представиться и показать служебное удостоверение.

С вопросами можно обратиться в контактный центр Мосэнергосбыта - (499) 550-9-550.