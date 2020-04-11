Как добыть справку-вездеход, выбить льготы, спастись от соседа-стукача и не влететь на штраф за прогулку с ребенком

Вынужденные выходные и режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса продлены в России до 30 апреля. В Москве правила ужесточаются: постепенно вводят пропускную систему. Но в каждом регионе свои нормы. Но есть и общие пункты, которые работают и в Саратове, и в Хабаровске, и в столице. Как не влететь на громадный штраф? «КП» рассказывает почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

ВАЖНО! Мы не призываем нарушать режим самоизоляции или грубить полиции, Росгвардии. Этого нельзя делать ни в коем случае. Чтобы остановить вирус, всем нам нужно побыть дома. Выходить на улицу - только в случае крайней необходимости. А с полицейскими говорить подчеркнуто вежливо.

Но как действовать, если такая необходимость возникнет?

1. КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ, ЧТОБЫ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ПО ГОРОДУ?

- Справку пишет руководитель учреждения. Справка дана Иванову Николаю Ивановичу в том, что он действительно работает дежурным электриком. Работа носит непрерывный характер. Присутствие на рабочем месте обязательно. И подпись руководителя. Работа происходит по адресам: идет перечисление адресов. Подпись и печать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770764" frameborder="0"></iframe> Улицы Москвы остаются безлюдными в пятый день режима полной самоизоляции.

2. КАК ДОЕХАТЬ В ПОНЕДЕЛЬНИК НА РАБОТУ, ЕСЛИ НЕТ СПРАВКИ?

- Нам сказали: если человек стоит в списках инфицированных, выпущен из больницы, или ему указано предписаниями врачей оставаться дома, - только в этом случае, уполномоченные имеют право вытряхивать человека из машины. Так что сотрудник, например, «Комсомольской правды» имеет право ехать. Плюс, в его аргументацию еще одна подпорка: работа редакции носит непрерывный характер. Не останавливаются стройки больниц и деятельность СМИ.

Если он справкой не обзавелся (и работа не носит непрерывный характер), то да — у него могут возникнуть трудности. Но все же, существует презумпция невиновности. Вспомните знаменитый кадр из фильма «Гонки по вертикали»: знаменитого вора в законе останавливают на вокзале и говорят: «Фирменный чемоданчик, тряпки — краденные!». А он говорит: «А вы докажите!». Нам сказали: «Вы должны иметь с собой справку с печатью». Значит уже давно нужно было ее взять и написать, мол, «Иванов работает дежурным электриком, Петрова Маша — дежурной медсестрой». Проверка носит не глубокомыслимый характер, так что наличие справки с печатью в кармане даст шанс добраться без приключений из дома на работу.

3. ЧТО ПОМЕНЯЕТСЯ В ЖИЗНИ МОСКВИЧЕЙ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ ПРАВИЛ?

- Пока пропусков с кодом нет, нужны справки о работе. Но! Может получиться, что скажут: «Нет уж, друзья. Более сложная схема. Пусть ваш работодатель подает заявку в какой-то там центр. А мы вам будем присваивать этот код, или не присваивать». Так что, если вы работаете визажистом или массажистом, вам, скорее всего, откажут.

Как подать заявку на пропуск? Они разъяснят. Не должен каждый работник, да и руководитель конторы освоить электронные технологии и уметь подавать в электронном виде. Все должно быть просто, как пять копеек.

4. НО БЕЗ СПРАВКИ МОЖНО ХОДИТЬ В МАГАЗИН ЗА ПРОДУКТАМИ?

- Еще настолько не ограничили и в продуктовый пойти можно будет. И даже в условиях нарастания гриппа, если каких-то продуктов в магазине напротив вашего дома нет, то вы можете пойти в магазин с большим ассортиментом.

В большинстве скверов и парков сейчас такие объявленияФото: Андрей АБРАМОВ

5. МОЖНО ЛИ КАТАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ?

- Властями было сказано, что можно пойти в магазин, в аптеку, гулять с собакой. Тут нет разницы - человек пешком идет в аптеку или едет на велосипеде. А вот если вы поедете по парку кататься и будете просто наматывать километры, сотрудники полиции смогут сделать замечание и придраться. Имеют право.

6. МОЖНО ЛИ БЕГАТЬ ВОКРУГ ДОМА? ЗАНИМАТЬСЯ НА ТУРНИКАХ?

- Бегать вокруг дома можно. Потому что разницы нет – медленным шагом идешь, средним или бегаешь. А если полицейский спросит: почему ты бегаешь? Говорите вежливо: «Я вокруг дома иду просто быстрым шагом. И спортом я не занимаюсь». Турник уже может не пройти, это общественное место. Скажут: сейчас ты ухватился руками за перекладину, а через минуту – другой. Это распространение инфекции. К любым спортивным площадкам и детским серьезное внимание. Скорее тут нет, чем да.

7. КАК ГУЛЯТЬ С РЕБЕНКОМ?

- Лучше всего не подходить даже близко к детским площадкам. А просто вокруг дома пройтись, подышать. Даже сделать двадцать кругов. Если подойдут, отвечайте: «Мы только минуту назад вышли. Уже идем домой. А поскольку мы живем вместе, то мы друг друга заразить не можем.»

8. ПРОВЕРЯЮЩИЕ ВОШЛИ В ЗУБНОЙ КАБИНЕТ БЕЗ МАСОК? КАК ЗАЩИТИТЬСЯ БИЗНЕСУ?

- Независимо от того, есть коронавирус или нет, надо закрываться. Тогда войти к вам можно, лишь имея постановление о проверке. А одно только удостоверение не дает права лазить у вас, ящики перебирать и так далее. Общее правило защиты – звоните адвокату. И под соусом коронавируса: «Выйдите, пожалуйста, вы, господа, даже без масок.»

9. В УФЕ ОТКРЫЛИСЬ РЕСТОРАНЫ. МОЖНО ЛИ ТУДА ХОДИТЬ?

- Если только в качестве посетителя. Ответственность за то, что происходит на стройке, на складе, на рынке, в магазине лежит на владельце помещения и на тех, кто там работает. Если ресторан открыт, у человека вопросов быть не должно. Он просто для себя решает, хочет поесть в ресторане или не хочет. И, конечно, соблюдайте меры безопасности — кушайте на расстоянии от других посетителей, мойте руки и так далее.

Гулять вдали от дома не стоит.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10. ПРИЕХАЛ ИЗ ДРУГОГО ГОРОДА. ХОТЕЛ САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ. НО ОТПРАВИЛИ РАБОТАТЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Кто послал на работу? Вероятно, работодатель, руководитель того же ресторана или таксопарка, или стройки, сказал: мне простой не нужен, выходите на работу. Тогда уже вопрос не юридический, а психологический.

Вариант первый - ты говоришь: «Я не имею права 14 суток выходить на работу. А зарплату ты мне не имеешь права не заплатить - есть постановление правительства России. Поэтому, извини, я не выйду 2 недели на работу.»

Вариант номер два: «Ай, подумаешь, приехал я в Москву из Твери. Это же нигде не фиксируется. Если бы я из Испании прилетел, тогда была бы регистрация в аэропорту.» А поход на работу человека, вернувшегося из города внутри нашей страны, - это дело убеждения гражданина, но не закона.

11. ПОЛУЧАЮ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ. ИСТЕКАЕТ СРОК ПОСТАНОВКИ НА БИРЖЕ. КУДА ИДТИ?

- Президент объявил, что все услуги, все вопросы, которые есть, автоматически продлеваются. Водительское удостоверение продлевается, паспорт продлевается. Пока — на три месяца. Нужно найти способ им позвонить или электронное письмо послать: «В связи с коронавирусом, прошу считать автоматически продленным такой-то документ. При этом прошу руководствоваться постановлением правительства России.» Тут любой судья в случае конфликта будет на стороне гражданина.

12. КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАРПЛАТУ ЗА ВЫНУЖДЕННЫЕ ВЫХОДНЫЕ?

- Деньги заплатить обязаны. Если это госучреждение, там вопроса нет, от государства идут деньги. А если фирма на самоокупаемости, тебе скажут: «Я и за свет плачу, и за тепло, и зарплату – только из прибыли. У меня нет прибыли. Платить не из чего». Это сложная коллизия. Государство обещает бизнесу помощь. Понятно, что помощи этой мало. Бизнес-то у многих совсем остановился. Но формально - это головная боль руководителя или владельца бизнеса, а не рядового работника. Закон тут на стороне последнего, а первым можно лишь посочувствовать и пожелать большей помощи государства.

13. КУДА ИДТИ, ЕСЛИ НАРУШЕНЫ ПРАВА РАБОТНИКА?

- Не имеет значения - коронавирус или его нет. Самая серьезная организация, которая защищает трудовые права, это Трудовая инспекция. Ей предоставлены очень большие полномочия. И она может наизнанку вывернуть любое учреждение. Нужно идти в Трудовую инспекцию и написать заявление: «Мне в апреле не заплатили зарплату. Прошу принять меры.» И работа начнется.

С детьми не стоит выходить на детские площадки и гулять в дали от дома.Фото: Михаил ФРОЛОВ

14. ВЫНУЖДЕННЫЕ ВЫХОДНЫЕ НЕ ПОВЛИЯЮТ НА ОТПУСК И ОТПУСКНЫЕ?

- Нет. В случае отказа платить, обращаться нужно все в ту же Трудовую инспекцию. Это трудовые отношения. Это никакого отношения к плановому отпуску не имеет. «То у нас были выходные по Указу президента. Ты что, себя выше президента поставил? А это мой отпуск плановый, в который я раз в году должен идти.»

15. В АПТЕКЕ НЕТ МАСОК И ПАРАЦЕТАМОЛА. ЭТО НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА?

- Нарушения закона нет. Это негативные тенденции, с которыми надо бороться. В законе не сказано, что должно быть сто масок на тысячу населения. Это тема, чтобы задать вопрос губернатору или мэру, почему в городе нет масок во время пандемии.

16. МОЖНО ЛИ ВЫГУЛИВАТЬ КОЗ И КОРОВ В СЕЛАХ?

- Важнейший принцип Гражданского кодекса – разрешено все, что прямо не запрещено законом. Может, главный санитарный врач страны или региона сказал: «Коз не пасти, коров не пасти, коронавирус косит домашних животных»? Такого никто пока не слышал. А просто так проверяющему предъявить претензии пастуху в поле нельзя.

17. СОСЕДИ НАРУШАЮТ РЕЖИМ И ГУЛЯЮТ НА УЛИЦЕ. КУДА ЗВОНИТЬ?

- Надо уточнить: они что, кучно гуляют? Тесно прижавшись друг к другу? Или между ними есть расстояние? А если есть драка во дворе, мы куда звоним? В полицию. Значит, если вы считаете, что они нарушают и хотите в будущем, скорее всего, поссориться с соседями, тогда звоните. Но учтите, там спросят ваш адрес и фамилию...

18. НА МЕНЯ «НАСТУЧАЛИ» НЕСПРАВЕДЛИВО? КАК СПАСТИСЬ ОТ ЖАЛОБ?

- Одно дело – «настучали», написали, позвонили. Но санкций к вам никаких не применили. Не пришел участковый, не пригласил в опорный пункт, не составили протокол. Давность привлечения к ответственности в административных делах небольшая, чаще всего – три месяца. А как вы узнали об этом? Участковый позвонил или соседка сказала, что дед на тебя «настучал»? Не нужно обращать внимания. На пустые слова надо наплевать.

Другое дело, если дошло до протоколов. Тогда лучше пойти к «настучавшему» и разобраться - справедливы ли его претензии.

19. ГДЕ УЗНАТЬ, КАКИЕ ВЫПЛАТЫ И ОТСРОЧКИ МНЕ ПОЛОЖЕНЫ?

- Выплаты положены людям старше 65 лет. Им они придут на пенсионный счет. Семьям, где есть малолетние дети. Всеми выплатами занимаются Пенсионный фонд и то, что мы по старинке зовем Собесом – отдел соцобеспечения, центр по работе с населением. Если вы обратитесь хотя бы в одну организацию, они скажут вам, куда идти. После указа президента о соцподдержке, думаю, никто жулить не осмелится. И деньги перечислят.

Отдельный разговор про коммуналку. В Гражданском кодексе есть статья о форс-мажоре. Он временно освобождает от обязанностей. У меня сейчас денег нет по такой-то объективной причине. Точка. Я приостанавливаю выплаты в ЖЭК-ДЕЗ на ближайшие полгода. Надо писать письма. Потому что судья может потом спросить: а вы досудебный порядок соблюли? И дело будет в пользу человека. Всем ресурсоснабжающим организациям (вода, тепло, свет, газ) надо писать: денег нет, прошу отсрочки. И получить любой ценой штампик на втором экземпляре, что письмо принято.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770752" frameborder="0"></iframe> Полиция проводит проверку граждан на соблюдение режима самоизоляции.В среду и четверг на въезд в Самару в связи с проверкой образовались многочасовые пробки

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