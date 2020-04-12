Состояние здоровья Татьяны Булановой: певице уже лучше, но пока она в реанимации — ждет консилиума врачей

12 Апр 2020 2020-04-12T14:30:15+03:00

Артистка сообщила, что чувствует себя гораздо лучше после госпитализации в предынсультном состоянии. Что известно про состояние здоровья Татьяны Булановой

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51-летняя Татьяна Буланова ждет понедельника, чтобы услышать заключение о своем диагнозе – на завтра назначен консилиум врачей. Певица сама обратилась в больницу с симптомами предынсультного состояния: периодически у нее поднималось давление, была тахикардия, и заставляла поволноваться онемение руки. Но сообщения о ее «критическом состоянии» были преувеличены.

В разговоре с kp.ru концертный директор певицы Константин Сергеев рассказал, что они постоянно общаются и артистка чувствует себя уже хорошо: «Мы с Татьяной сегодня на связи с 6.30 утра, общаемся – переписываемся. С ней все хорошо. Никаких поводов для беспокойства нет. Она под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник – в медицинском центре имени Алмазова».

Татьяна Буланова лежит в национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова, который специализируется на оказании кардиологической и кардиохирургической помощи. Буланову сразу отправили в реанимационное отделение, где она до сих пор находится. Чувствует себя артистка хорошо, получает лечение, успокаивает по телефону близких. Важно, что Татьяна Буланова вовремя обратилась в больницу, не проигнорировав симптомы, а иначе последствия могли бы быть серьезнее. Сейчас Булановой не поставили диагноз, доктора зафиксировали и подтвердили обследованиями «предынсультную симптоматику». В понедельник консилиум врачей поставит диагноз и скорректирует лечение.

Сама певица «рвется в бой»: вот подлечится, потом снимут карантин – и опять концерты, съемки. Татьяна Буланова давно следит за здоровьем: ЗОЖ и никакого лишнего веса. Буланова оптимист по жизни: «Никогда не скрывала, сколько мне лет: считаю, человек выглядит так, как себя чувствует. Я - молодой женщиной лет тридцати». Татьяна Буланова настроено решительно: подлечится и быстрее домой!

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ИСТОЧНИК KP.RU