2020-04-12T14:30:15+03:00
Звезды

Состояние здоровья Татьяны Булановой: певице уже лучше, но пока она в реанимации — ждет консилиума врачей

Артистка сообщила, что чувствует себя гораздо лучше после госпитализации в предынсультном состоянии. Что известно про состояние здоровья Татьяны Булановой
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
51-летняя Татьяна Буланова ждет понедельника, чтобы услышать заключение о своем диагнозе – на завтра назначен консилиум врачей.51-летняя Татьяна Буланова ждет понедельника, чтобы услышать заключение о своем диагнозе – на завтра назначен консилиум врачей.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

51-летняя Татьяна Буланова ждет понедельника, чтобы услышать заключение о своем диагнозе – на завтра назначен консилиум врачей. Певица сама обратилась в больницу с симптомами предынсультного состояния: периодически у нее поднималось давление, была тахикардия, и заставляла поволноваться онемение руки. Но сообщения о ее «критическом состоянии» были преувеличены.

В разговоре с kp.ru концертный директор певицы Константин Сергеев рассказал, что они постоянно общаются и артистка чувствует себя уже хорошо: «Мы с Татьяной сегодня на связи с 6.30 утра, общаемся – переписываемся. С ней все хорошо. Никаких поводов для беспокойства нет. Она под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник – в медицинском центре имени Алмазова».

Татьяна Буланова лежит в национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова, который специализируется на оказании кардиологической и кардиохирургической помощи. Буланову сразу отправили в реанимационное отделение, где она до сих пор находится. Чувствует себя артистка хорошо, получает лечение, успокаивает по телефону близких. Важно, что Татьяна Буланова вовремя обратилась в больницу, не проигнорировав симптомы, а иначе последствия могли бы быть серьезнее. Сейчас Булановой не поставили диагноз, доктора зафиксировали и подтвердили обследованиями «предынсультную симптоматику». В понедельник консилиум врачей поставит диагноз и скорректирует лечение.

Сама певица «рвется в бой»: вот подлечится, потом снимут карантин – и опять концерты, съемки. Татьяна Буланова давно следит за здоровьем: ЗОЖ и никакого лишнего веса. Буланова оптимист по жизни: «Никогда не скрывала, сколько мне лет: считаю, человек выглядит так, как себя чувствует. Я - молодой женщиной лет тридцати». Татьяна Буланова настроено решительно: подлечится и быстрее домой!

В ТЕМУ

Булановой уже лучше: «Татьяна с утра на связи, она лечится в лучшем кардиологическом центре»

Директор певицы рассказал kp.ru о состоянии здоровья артистки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Состояние здоровья Татьяны Булановой: певице уже лучше, но пока она в реанимации — ждет консилиума врачей
Песков о сравнении Путиным коронавируса с печенегами: Президент очень хорошо знает российскую историю
Голикова о возможности продления режима самоизоляции: Я бы не делала преждевременных выводов
Голикова: Полностью выйти из ограничительных мер из-за коронавируса ко Дню Победы Россия не успеет
Песков рассказал, почему Путин решил приехать в Коммунарку
Голикова назвала срок, когда можно будет увидеть выходит ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом
Зеленский пообещал миллион долларов создателю вакцины от коронавируса
Ученые выяснили, что заразиться коронавирусом можно с расстояния 4 метров от больного
Патриарх Кирилл призвал верующих смотреть богослужения по телевизору
Цифровые пропуска для детей в Москве в период самоизоляции: нужно ли оформлять
Оперштаб: 85% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет
Состояние здоровья Татьяны Булановой: певицу спасли после инсульта
Впервые за сутки в России число заболевших COVID-19 превысило 2 тысячи человек